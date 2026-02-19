Анисимова после победы над Андреевой заявила, что обе выиграли на корте

«

"В конце я чуть не расплакалась. Это была очень тяжелая битва, и я думаю, что мы показали невероятный теннис. То, что Мирра расстроилась, понятно для меня. Мы обе сегодня очень упорно боролись, и меня это растрогало. Она играла так хорошо, она действующая чемпионка, и я чувствую, что сегодня мы обе выиграли на корте. В таких матчах всегда тяжело, когда в конце концов кто-то проигрывает", - приводятся слова Анисимовой на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).