Анисимова после победы над Андреевой заявила, что обе выиграли на корте - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Теннис
 
19:35 19.02.2026
Анисимова после победы над Андреевой заявила, что обе выиграли на корте
теннис
спорт
аманда анисимова
мирра андреева
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, аманда анисимова, мирра андреева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Аманда Анисимова, Мирра Андреева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Анисимова после победы над Андреевой заявила, что обе выиграли на корте

Анисимова после победы над Андреевой заявила, что сегодня обе выиграли на корте

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Американская теннисистка Аманда Анисимова после победы над россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Дубае заявила, что в матче не было проигравших.
В четверг посеянная под вторым номером Анисимова обыграла Андрееву (пятый номер посева) со счетом 2:6, 7:5, 7:6 (7:4). Россиянка в третьем сете проигрывала со счетом 3:5 и отыграла матчбол на подаче соперницы. Затем она вела 6:5 и подавала на матч, но отдала подачу и уступила на тай-брейке. Теннисистки провели на корте 2 часа 38 минут. После завершения встречи Андреева не сдержала слез.
"В конце я чуть не расплакалась. Это была очень тяжелая битва, и я думаю, что мы показали невероятный теннис. То, что Мирра расстроилась, понятно для меня. Мы обе сегодня очень упорно боролись, и меня это растрогало. Она играла так хорошо, она действующая чемпионка, и я чувствую, что сегодня мы обе выиграли на корте. В таких матчах всегда тяжело, когда в конце концов кто-то проигрывает", - приводятся слова Анисимовой на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
За выход в финал Анисимова поспорит с соотечественницей Джессикой Пегулой (4). Андреева была действующей победительницей турнира в Дубае.
Тарпищев предположил, что помешало Мирре Андреевой на Australian Open
28 января, 15:03
 
