Анисимова после победы над Андреевой заявила, что обе выиграли на корте
Анисимова после победы над Андреевой заявила, что обе выиграли на корте - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Анисимова после победы над Андреевой заявила, что обе выиграли на корте
Американская теннисистка Аманда Анисимова после победы над россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Дубае заявила, что в матче... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T19:35:00+03:00
2026-02-19T19:35:00+03:00
2026-02-19T19:35:00+03:00
Анисимова после победы над Андреевой заявила, что обе выиграли на корте
Анисимова после победы над Андреевой заявила, что сегодня обе выиграли на корте
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Американская теннисистка Аманда Анисимова после победы над россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Дубае заявила, что в матче не было проигравших.
В четверг посеянная под вторым номером Анисимова обыграла Андрееву (пятый номер посева) со счетом 2:6, 7:5, 7:6 (7:4). Россиянка в третьем сете проигрывала со счетом 3:5 и отыграла матчбол на подаче соперницы. Затем она вела 6:5 и подавала на матч, но отдала подачу и уступила на тай-брейке. Теннисистки провели на корте 2 часа 38 минут. После завершения встречи Андреева не сдержала слез.
«
"В конце я чуть не расплакалась. Это была очень тяжелая битва, и я думаю, что мы показали невероятный теннис. То, что Мирра расстроилась, понятно для меня. Мы обе сегодня очень упорно боролись, и меня это растрогало. Она играла так хорошо, она действующая чемпионка, и я чувствую, что сегодня мы обе выиграли на корте. В таких матчах всегда тяжело, когда в конце концов кто-то проигрывает", - приводятся слова Анисимовой на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
За выход в финал Анисимова поспорит с соотечественницей Джессикой Пегулой (4). Андреева была действующей победительницей турнира в Дубае.