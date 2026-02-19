https://ria.ru/20260219/andreeva-2075562644.html
Андреева не смогла защитить титул победительницы турнира в Дубае
Андреева не смогла защитить титул победительницы турнира в Дубае
Первая ракетка России Мирра Андреева уступила американке Аманде Анисимовой в четвертьфинальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Андреева не смогла защитить титул победительницы турнира в Дубае
