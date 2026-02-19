Рейтинг@Mail.ru
Андреева не смогла защитить титул победительницы турнира в Дубае
Теннис
 
18:10 19.02.2026 (обновлено: 18:17 19.02.2026)
Андреева не смогла защитить титул победительницы турнира в Дубае
Андреева не смогла защитить титул победительницы турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Андреева не смогла защитить титул победительницы турнира в Дубае
Первая ракетка России Мирра Андреева уступила американке Аманде Анисимовой в четвертьфинальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
спорт, мирра андреева, аманда анисимова, джессика пегула, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Мирра Андреева, Аманда Анисимова, Джессика Пегула, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Андреева не смогла защитить титул победительницы турнира в Дубае

Андреева уступила Анисимовой в четвертьфинале турнира в Дубае

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева уступила американке Аманде Анисимовой в четвертьфинальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Анисимовой (второй номер посева). Андреева была посеяна под пятым номером.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Dubai Duty Free Tennis Championships
19 февраля 2026 • начало в 15:25
Завершен
Мирра Андреева
1 : 26:25:76:7
Аманда Анисимова
Россиянка в третьем сете проигрывала со счетом 3:5 и отыграла матчбол на подаче соперницы. Затем она вела 6:5 и подавала на матч, но отдала подачу и уступила на тай-брейке. Теннисистки провели на корте 2 часа 38 минут.
За выход в финал Анисимова поспорит с соотечественницей Джессикой Пегулой (4). Андреева была действующей победительницей турнира в Дубае.
Теннис
 
