Футболист ЦСКА перешел в грозненский "Ахмат" на правах аренды
Футболист ЦСКА перешел в грозненский "Ахмат" на правах аренды - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Футболист ЦСКА перешел в грозненский "Ахмат" на правах аренды
Защитник московского ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров перешел в "Ахмат" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале грозненского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
