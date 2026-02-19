Рейтинг@Mail.ru
Футболист ЦСКА перешел в грозненский "Ахмат" на правах аренды
Футбол
 
16:11 19.02.2026
Футболист ЦСКА перешел в грозненский "Ахмат" на правах аренды
Футболист ЦСКА перешел в грозненский "Ахмат" на правах аренды - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Футболист ЦСКА перешел в грозненский "Ахмат" на правах аренды
Защитник московского ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров перешел в "Ахмат" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале грозненского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
футбол
спорт
трансферы в рпл
джамалутдин абдулкадыров
пфк цска
ахмат
спорт, трансферы в рпл, джамалутдин абдулкадыров, пфк цска, ахмат
Футбол, Спорт, Трансферы в РПЛ, Джамалутдин Абдулкадыров, ПФК ЦСКА, Ахмат
Футболист ЦСКА перешел в грозненский "Ахмат" на правах аренды

Футболист ЦСКА Абдулкадыров перешел в грозненский "Ахмат" на правах аренды

© РИА Новости / Александр Вильф
Футболисты "Ахмата"
Футболисты Ахмата - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футболисты "Ахмата". Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Защитник московского ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров перешел в "Ахмат" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале грозненского футбольного клуба.
Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона. В контракте предусмотрены опция и условия для обязательного выкупа прав на игрока. Кроме того, клубами согласована возможность для ЦСКА выкупить футболиста обратно.
Абдулкадырову 20 лет. Воспитанник ЦСКА в текущем сезоне провел 13 матчей во всех турнирах.
ФутболСпортТрансферы в РПЛДжамалутдин АбдулкадыровПФК ЦСКААхмат
 
