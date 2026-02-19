https://ria.ru/20260219/akhmat-2075498562.html
Клуб "Депортиво Пасто" отменил трансфер игрока в "Ахмат"
Клуб "Депортиво Пасто" отменил трансфер игрока в "Ахмат" - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Клуб "Депортиво Пасто" отменил трансфер игрока в "Ахмат"
Клуб "Депортиво Пасто" отменил трансфер форварда Йошана Валоиса в грозненский "Ахмат", сообщается на сайте колумбийской футбольной команды. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T15:06:00+03:00
2026-02-19T15:06:00+03:00
2026-02-19T15:06:00+03:00
футбол
спорт
турция
депортиво (ла-корунья)
ахмат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075497666_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_88aa0e026c524629b6d66a08326e3612.jpg
https://ria.ru/20260219/fabregas-2075392243.html
турция
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075497666_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c1096aea43df82b9f574cf23deeda329.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, турция, депортиво (ла-корунья), ахмат
Футбол, Спорт, Турция, Депортиво (Ла-Корунья), Ахмат
Клуб "Депортиво Пасто" отменил трансфер игрока в "Ахмат"
"Депортиво Пасто" отменил трансфер Валоиса в "Ахмат" из-за проблем с оплатой