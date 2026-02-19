Рейтинг@Mail.ru
Клуб "Депортиво Пасто" отменил трансфер игрока в "Ахмат" - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:06 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/akhmat-2075498562.html
Клуб "Депортиво Пасто" отменил трансфер игрока в "Ахмат"
Клуб "Депортиво Пасто" отменил трансфер игрока в "Ахмат" - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Клуб "Депортиво Пасто" отменил трансфер игрока в "Ахмат"
Клуб "Депортиво Пасто" отменил трансфер форварда Йошана Валоиса в грозненский "Ахмат", сообщается на сайте колумбийской футбольной команды. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T15:06:00+03:00
2026-02-19T15:06:00+03:00
футбол
спорт
турция
депортиво (ла-корунья)
ахмат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075497666_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_88aa0e026c524629b6d66a08326e3612.jpg
https://ria.ru/20260219/fabregas-2075392243.html
турция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075497666_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c1096aea43df82b9f574cf23deeda329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, турция, депортиво (ла-корунья), ахмат
Футбол, Спорт, Турция, Депортиво (Ла-Корунья), Ахмат
Клуб "Депортиво Пасто" отменил трансфер игрока в "Ахмат"

"Депортиво Пасто" отменил трансфер Валоиса в "Ахмат" из-за проблем с оплатой

© Фото : соцсети Йошана ВалоисаЙошан Валоис
Йошан Валоис - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : соцсети Йошана Валоиса
Йошан Валоис. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Клуб "Депортиво Пасто" отменил трансфер форварда Йошана Валоиса в грозненский "Ахмат", сообщается на сайте колумбийской футбольной команды.
Валоис перешел в "Ахмат" 25 января и прибыл в расположение клуба на сборах в Турции.
"Клуб принял решение прекратить переговоры и предварительное трансферное соглашение с клубом "Ахмат". Данное решение обусловлено непреодолимыми обстоятельствами, связанными с невозможностью осуществления финансовой операции в рамках строгих нормативных и правовых стандартов, регулирующих международную и колумбийскую банковскую систему. Валоис продолжает оставаться игроком, принадлежащим "Депортиво Пасто". Он зарегистрирован для участия в соревнованиях и вызван в команду", - отмечается в заявлении.
Валоису 21 год. В 2025 году колумбиец сыграл в местном чемпионате 19 матчей и забил 10 мячей. Его трансферная стоимость, по версии портала Transfermarkt, оценивается в 900 тысяч евро.
Официальный мяч Серии А - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Аллегри назвал Фабрегаса идиотом во время стычки после матча, пишут СМИ
Вчера, 10:04
 
ФутболСпортТурцияДепортиво (Ла-Корунья)Ахмат
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала