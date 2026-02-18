"Как Гуменник": хореограф Железняков дал напутствие Петросян

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Алексей Железняков в разговоре с РИА Новости назвал прекрасным прокат короткой программы российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде в Италии и пожелал ей кататься в удовольствие, как участник Игр-2026 Петр Гуменник.