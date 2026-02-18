Рейтинг@Mail.ru
"Омичка" обыграла "Ленинградку" в матче чемпионата России
Волейбол
 
21:07 18.02.2026
"Омичка" обыграла "Ленинградку" в матче чемпионата России
"Омичка" обыграла "Ленинградку" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
"Омичка" обыграла "Ленинградку" в матче чемпионата России
"Омичка" на выезде обыграла "Ленинградку" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
волейбол
омичка
ленинградка (санкт-петербург, ж)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Омичка, Ленинградка (Санкт-Петербург, ж), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
"Омичка" обыграла "Ленинградку" в матче чемпионата России

Волейболистки "Омички" обыграли "Ленинградку" в матче чемпионата России

Волейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Омичка" на выезде обыграла "Ленинградку" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3-1 (25:20, 19:25, 25:23, 25:22) в пользу "Омички".
"Омичка" одержала девятую победу при 14 поражениях, команда занимает девятое место в турнирной таблице. "Ленинградка" с 14 победами и 9 поражениями располагается на пятой строчке.
В ближайшем туре "Ленинградка" примет московское "Динамо", а "Омичка" также дома сыграет с "Уралочкой-НТМК" из Екатеринбурга. Обе встречи намечены на 22 февраля.
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче Суперлиги
16 февраля, 22:08
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче Суперлиги
16 февраля, 22:08
 
Волейбол
 
