"Омичка" обыграла "Ленинградку" в матче чемпионата России
"Омичка" обыграла "Ленинградку" в матче чемпионата России
"Омичка" на выезде обыграла "Ленинградку" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
