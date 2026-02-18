На Украине грозят бойкотом Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов

«

"Мы призываем… паралимпийский… и организационный комитет игр пересмотреть решение о допуске россиян и белорусов под национальной символикой… Если это решение не будет пересмотрено, то украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Украины.