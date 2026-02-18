На Украине грозят бойкотом Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
Ранее президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил РИА Новости о том, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года.
"Мы призываем… паралимпийский… и организационный комитет игр пересмотреть решение о допуске россиян и белорусов под национальной символикой… Если это решение не будет пересмотрено, то украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Украины.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
