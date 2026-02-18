Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА в овертайме обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
21:44 18.02.2026 (обновлено: 21:45 18.02.2026)
ЦСКА в овертайме обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА в овертайме обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
ЦСКА в овертайме обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА в овертайме обыграл МБА-МАИ в московском дерби в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
баскетбол
спорт
цска
уралмаш
вячеслав зайцев (баскетбол)
единая лига втб
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
спорт, цска, уралмаш, вячеслав зайцев (баскетбол), единая лига втб
Баскетбол, Спорт, ЦСКА, Уралмаш, Вячеслав Зайцев (баскетбол), Единая Лига ВТБ
ЦСКА в овертайме обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА в овертайме обыграли МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

© Фото : Пресс-служба ПБК ЦСКАБаскетболист ЦСКА Уэйр Каспер
Баскетболист ЦСКА Уэйр Каспер - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Пресс-служба ПБК ЦСКА
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ЦСКА в овертайме обыграл МБА-МАИ в московском дерби в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла на домашней арене МБА-МАИ и завершилась со счетом 109:106 (24:22, 33:22, 24:26, 20:31, 8:5) в пользу армейцев. Самым результативным игроком матча стал Каспер Уэйр из ЦСКА, в активе которого 23 очка. У хозяев 21 очко набрал Вячеслав Зайцев, а Максим Барашков оформил дабл-дабл (20 очков + 11 подборов). За 14 секунд до конца четвертой четверти ЦСКА уступал с разницей в два очка.
Единая Лига ВТБ
18 февраля 2026 • начало в 19:00
Закончен в OT
МБА
106 : 109
ЦСКА
Календарь Турнирная таблица История встреч
ЦСКА с 25 победами и 2 поражениями продолжает лидировать в турнирной таблице. МБА-МАИ с 12 победами и 16 поражениями располагается на седьмой позиции.
В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с "Локомотивом-Кубанью" из Краснодара, а МБА-МАИ на выезде встретится с екатеринбургским "Уралмашем". Обе встречи пройдут 22 февраля.
Баскетболисты Нижнего Новгорода в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Нижний Новгород" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Вчера, 21:05
 
БаскетболСпортЦСКАУралмашВячеслав Зайцев (баскетбол)Единая Лига ВТБ
 
