ЦСКА в овертайме обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ЦСКА в овертайме обыграл МБА-МАИ в московском дерби в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла на домашней арене МБА-МАИ и завершилась со счетом 109:106 (24:22, 33:22, 24:26, 20:31, 8:5) в пользу армейцев. Самым результативным игроком матча стал Каспер Уэйр из ЦСКА, в активе которого 23 очка. У хозяев 21 очко набрал Вячеслав Зайцев, а Максим Барашков оформил дабл-дабл (20 очков + 11 подборов). За 14 секунд до конца четвертой четверти ЦСКА уступал с разницей в два очка.

ЦСКА с 25 победами и 2 поражениями продолжает лидировать в турнирной таблице. МБА-МАИ с 12 победами и 16 поражениями располагается на седьмой позиции.