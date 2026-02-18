https://ria.ru/20260218/tsska-2075322868.html
ЦСКА в овертайме обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА в овертайме обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
ЦСКА в овертайме обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА в овертайме обыграл МБА-МАИ в московском дерби в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T21:44:00+03:00
2026-02-18T21:44:00+03:00
2026-02-18T21:45:00+03:00
баскетбол
спорт
цска
уралмаш
вячеслав зайцев (баскетбол)
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922220752_304:112:1008:508_1920x0_80_0_0_e584db9bd968cec44828165cb8fe971c.jpg
https://ria.ru/20260218/basketbol-2075317343.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922220752_389:102:891:479_1920x0_80_0_0_15af3bda727f503e96ef5c436717bbab.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, цска, уралмаш, вячеслав зайцев (баскетбол), единая лига втб
Баскетбол, Спорт, ЦСКА, Уралмаш, Вячеслав Зайцев (баскетбол), Единая Лига ВТБ
ЦСКА в овертайме обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты ЦСКА в овертайме обыграли МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ЦСКА в овертайме обыграл МБА-МАИ в московском дерби в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла на домашней арене МБА-МАИ и завершилась со счетом 109:106 (24:22, 33:22, 24:26, 20:31, 8:5) в пользу армейцев. Самым результативным игроком матча стал Каспер Уэйр из ЦСКА, в активе которого 23 очка. У хозяев 21 очко набрал Вячеслав Зайцев, а Максим Барашков оформил дабл-дабл (20 очков + 11 подборов). За 14 секунд до конца четвертой четверти ЦСКА уступал с разницей в два очка.
18 февраля 2026 • начало в 19:00
Закончен в OT
ЦСКА с 25 победами и 2 поражениями продолжает лидировать в турнирной таблице. МБА-МАИ с 12 победами и 16 поражениями располагается на седьмой позиции.
В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с "Локомотивом-Кубанью" из Краснодара, а МБА-МАИ на выезде встретится с екатеринбургским "Уралмашем". Обе встречи пройдут 22 февраля.