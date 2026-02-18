Тренер "Монако" Поконьоли расстроен удалением Головина в матче с "ПСЖ"

«

"Я расстроен. Не только из-за красной карточки, но и из-за обстоятельств. Сейчас мы не можем позволить себе играть вдесятером в таком матче. Мы играем в плей-офф Лиги чемпионов, у нас много травмированных игроков, и игра вдесятером значительно усложняет ситуацию. На этом этапе соревнований мы заслуживаем того, чтобы не задаваться вопросом: "Как бы сложился матч, если бы не то или это?" - цитирует Поконьоли L'Equipe.