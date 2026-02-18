Тренер "Монако" Поконьоли расстроен удалением Головина в матче с "ПСЖ"

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Главный тренер "Монако" Себастьен Поконьоли заявил, что расстроен удалением российского футболиста Александра Головина в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен".
Встреча прошла в Монте-Карло и завершилась со счетом 3:2 в пользу "ПСЖ". Головин вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей, но на 46-й минуте получил прямую красную карточку за фол на Витинье. Российский полузащитник был удален во второй игре подряд. 13 февраля он досрочно покинул поле после двух желтых карточек в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Нанта" (3:1).
«
"Я расстроен. Не только из-за красной карточки, но и из-за обстоятельств. Сейчас мы не можем позволить себе играть вдесятером в таком матче. Мы играем в плей-офф Лиги чемпионов, у нас много травмированных игроков, и игра вдесятером значительно усложняет ситуацию. На этом этапе соревнований мы заслуживаем того, чтобы не задаваться вопросом: "Как бы сложился матч, если бы не то или это?" - цитирует Поконьоли L'Equipe.