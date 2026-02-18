Рейтинг@Mail.ru
Брачный договор Седоковой и Тиммы могут аннулировать частично, заявил юрист
21:15 18.02.2026
Брачный договор Седоковой и Тиммы могут аннулировать частично, заявил юрист
баскетбол
янис тимма
анна седокова
вокруг спорта
янис тимма, анна седокова, вокруг спорта
Баскетбол, Янис Тимма, Анна Седокова, Вокруг спорта
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Брачный договор певицы Анны Седоковой и покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы могут аннулировать частично при наличии веских доказательств, выразил мнение юрист Александр Кудряшов.
Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, родные Тиммы во вторник подали в суд в Москве иск к Седоковой с требованием раздела совместно нажитого имущества.
«
"Нотариально оформленные брачные договоры суды обычно ломают только при реально сильной доказательной базе... Если предположить, что у семьи есть документы, подтверждающие порок сделки, то реалистичный "лучший" исход обычно выглядит так: признание недействительными отдельных условий договора, признание за наследственной массой доли в конкретном активе (квартира/машина/деньги на счетах), либо денежная компенсация за долю, если актив уже нельзя вернуть", - сказал Кудряшов интернет-изданию "Газета.ru".
По словам адвоката, чтобы признать брачный договор недействительным, необходимы серьезные основания, среди которых - нарушение формы, мнимость, непонимание значения своих действий на момент подписания, а также обман или угрозы. Также он отметил, что суды такие иски иногда принимают к рассмотрению, но дальше все упирается в доказательства порока сделки и сроки давности.
Кудряшов подчеркнул, что наилучший сценарий, но на практике самый трудный, - это признание брачного договора недействительным, после чего все совместно нажитое в браке имущество делится между наследниками по правилам наследования. Юрист уточнил, что в случае, если имущество отчуждено, родственники могут просить взыскание компенсаций или оспаривание последующих сделок. Однако, по его мнению, на практике существует множество факторов, которые снижают шансы семьи.
Тело Тиммы нашли в Москве в декабре 2024 года. Следственная проверка установила, что баскетболист совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились, заявили РИА Новости в правоохранительных органах в конце января.
Янис Тимма и Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Родные Яниса Тиммы подали в суд на Анну Седокову
17 февраля, 20:58
 
Баскетбол Янис Тимма Анна Седокова Вокруг спорта
 
