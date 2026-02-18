https://ria.ru/20260218/sobaka-2075171699.html
Собака выбежала на лыжную трассу во время квалификации на Олимпиаде
Собака выбежала на лыжную трассу во время квалификации на Олимпиаде
Собака выбежала на лыжную трассу во время квалификации женского командного спринта на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T12:47:00+03:00
2026-02-18T12:47:00+03:00
2026-02-18T13:05:00+03:00
спорт
италия
аргентина
зимние олимпийские игры 2026
италия
аргентина
Собака выбежала на лыжную трассу во время квалификации на Олимпиаде
Собака выбежала на трассу во время квалификации командного спринта лыжниц на ОИ