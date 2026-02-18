Рейтинг@Mail.ru
12:47 18.02.2026 (обновлено: 13:05 18.02.2026)
Собака выбежала на лыжную трассу во время квалификации на Олимпиаде
спорт, италия, аргентина, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Аргентина, Зимние Олимпийские игры 2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Собака выбежала на лыжную трассу во время квалификации женского командного спринта на Олимпийских играх в Италии.
Собака с ошейником появилась на финишной прямой по ходу завершения дистанции хорватской спортсменкой Теной Хаджич, после чего питомец понюхал лыжницу из Аргентины Наияру Диас Гонсалес. Позднее в трансляции представили фотофиниш собаки. Сотрудники стадиона подозвали ее к себе и увели от спортсменок.
Ранее аналогичный случай произошел во время соревнований по горнолыжному спорту. Заезд был прерван из-за собаки, выбежавшей на склон. Несмотря на попытки сотрудников поймать животное, оно пробежало всю дистанцию и самостоятельно покинуло арену, преодолев финишный створ.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
СпортИталияАргентинаЗимние Олимпийские игры 2026
 
