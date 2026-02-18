Рейтинг@Mail.ru
19:10 18.02.2026 (обновлено: 21:13 18.02.2026)
В МОК назвали причину, почему россиянам не подарили смартфоны на ОИ
В МОК назвали причину, почему россиянам не подарили смартфоны на ОИ
В МОК назвали причину, почему россиянам не подарили смартфоны на ОИ

В МОК объяснили отказ выдать российским спортсменам смартфоны на Олимпиаде-2026

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские участники зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не получили эксклюзивные смартфоны из-за запрета на распространение устройств среди "спортсменов из определенных стран".
Ранее ски-альпинист Никита Филиппов сообщил в своем Telegram-канале, что российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны от одного из спонсоров Олимпийских игр, предназначенные для участников. Телефоны с олимпийской гравировкой получат почти 3800 участников Олимпиады и Паралимпиады. В 2024 году на летней Олимпиаде в Париже российские атлеты также остались без телефонов от производителя, являющегося спонсором Игр.
Как сообщили в Международном олимпийском комитета (МОК), это связано с тем, что "в целях соблюдения действующего законодательства запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран", цитирует РБК ответ пресс-службы МОК. Представители бренда сообщили, что не они принимают решение о распределении устройств.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Разбаньте россиян!" Западные болельщики переобулись после феерии Петросян
