https://ria.ru/20260218/smartfon-2075295212.html
В МОК назвали причину, почему россиянам не подарили смартфоны на ОИ
В МОК назвали причину, почему россиянам не подарили смартфоны на ОИ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
В МОК назвали причину, почему россиянам не подарили смартфоны на ОИ
Российские участники зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не получили эксклюзивные смартфоны из-за запрета на распространение устройств среди "спортсменов... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T19:10:00+03:00
2026-02-18T19:10:00+03:00
2026-02-18T21:13:00+03:00
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
смартфоны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044291_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_df5623adbb5595edf45967f104b050bd.jpg
https://ria.ru/20260218/petrosyan-2075235594.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044291_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_295093ef565cc85b0277176591717f21.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, смартфоны
Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Смартфоны
В МОК назвали причину, почему россиянам не подарили смартфоны на ОИ
В МОК объяснили отказ выдать российским спортсменам смартфоны на Олимпиаде-2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские участники зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не получили эксклюзивные смартфоны из-за запрета на распространение устройств среди "спортсменов из определенных стран".
Ранее ски-альпинист Никита Филиппов сообщил в своем Telegram-канале, что российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны от одного из спонсоров Олимпийских игр, предназначенные для участников. Телефоны с олимпийской гравировкой получат почти 3800 участников Олимпиады и Паралимпиады. В 2024 году на летней Олимпиаде в Париже российские атлеты также остались без телефонов от производителя, являющегося спонсором Игр.
Как сообщили в Международном олимпийском комитета (МОК), это связано с тем, что "в целях соблюдения действующего законодательства запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран", цитирует РБК ответ пресс-службы МОК. Представители бренда сообщили, что не они принимают решение о распределении устройств.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.