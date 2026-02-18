Рейтинг@Mail.ru
Синнер стал четвертьфиналистом турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Теннис
 
21:17 18.02.2026
Синнер стал четвертьфиналистом турнира в Дохе
Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл австралийца Алексея Попырина в матче второго круга теннисного турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд РИА Новости Спорт, 18.02.2026
янник синнер, алексей попырин, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Янник Синнер, Алексей Попырин, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
© Фото : Пресс-служба Australian OpenЯнник Синнер
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Пресс-служба Australian Open
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл австралийца Алексея Попырина в матче второго круга теннисного турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу второго сеяного Синнера. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Qatar Open
18 февраля 2026 • начало в 19:45
Завершен
Алексей Попырин
0 : 23:65:7
Янник Синнер
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале соперником Синнера станет шестой сеяный чех Якуб Меншик.
Американская теннисистка Кори Гауфф - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Гауфф отыграла матчболы и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
ТеннисЯнник СиннерАлексей ПопыринАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
