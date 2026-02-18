https://ria.ru/20260218/sinner-2075319354.html
Синнер стал четвертьфиналистом турнира в Дохе
Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл австралийца Алексея Попырина в матче второго круга теннисного турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T21:17:00+03:00
теннис
янник синнер
алексей попырин
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
2026
