Рублев сыграет с Циципасом в четвертьфинале турнира в Дохе
Рублев сыграет с Циципасом в четвертьфинале турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Рублев сыграет с Циципасом в четвертьфинале турнира в Дохе
Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T18:49:00+03:00
2026-02-18T18:49:00+03:00
2026-02-18T20:18:00+03:00
теннис
спорт
доха
россия
венгрия
андрей рублев
стефанос циципас
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
доха
россия
венгрия
Рублев сыграет с Циципасом в четвертьфинале турнира в Дохе
Рублев обыграл Марожана и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе