Глава ПКР назвал бойкот украинскими чиновниками Паралимпиады вторичным

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил РИА Новости, что считает вторичным возможный неприезд украинских чиновников на предстоящие Паралимпийские игры в Италии.
Ранее президент ПКР сообщил РИА Новости о том, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года. После этого стало известно, что украинские официальные лица не поедут на Паралимпиаду.
"В центре любой Паралимпиады - не чиновники, а спортсмены. Для них эти Игры не просто очередной старт, а вершина пути. Российские параатлеты слишком хорошо знают, что значит оказаться в центре политических игр: в 2016 и 2022 годах команды были отстранены в полном составе. Причем в 2022 году спортсмены приехали на Игры на пике формы, с запасом выиграв командный зачет чемпионата мира накануне, а в итоге уехали, так и не начав выступление. Напомню, что и сейчас российских спортсменов на Играх будет всего шесть, и это тоже следствие долгих политических коллизий", - сказал Рожков.
"Так что поедут ли украинские чиновники или нет - вопрос вторичный. Главное, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться. Если кто-то считает, что демонстративное отсутствие - это способ поддержать, то, боюсь, это глубокое заблуждение и недальновидность", - отметил собеседник агентства.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.