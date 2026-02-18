Рейтинг@Mail.ru
Глава ПКР назвал бойкот украинскими чиновниками Паралимпиады вторичным
18:59 18.02.2026 (обновлено: 19:07 18.02.2026)
Глава ПКР назвал бойкот украинскими чиновниками Паралимпиады вторичным
Глава ПКР назвал бойкот украинскими чиновниками Паралимпиады вторичным - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Глава ПКР назвал бойкот украинскими чиновниками Паралимпиады вторичным
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил РИА Новости, что считает вторичным возможный неприезд украинских чиновников на предстоящие... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
спорт, паралимпийский комитет россии (пкр), павел рожков, паралимпийские игры
Спорт, Паралимпийский комитет России (ПКР), Павел Рожков, Паралимпийские игры
Глава ПКР назвал бойкот украинскими чиновниками Паралимпиады вторичным

Рожков назвал возможный неприезд украинских чиновников на Паралимпиаду вторичным

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил РИА Новости, что считает вторичным возможный неприезд украинских чиновников на предстоящие Паралимпийские игры в Италии.
Ранее президент ПКР сообщил РИА Новости о том, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года. После этого стало известно, что украинские официальные лица не поедут на Паралимпиаду.
Флаги IPC и ПКР - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Дегтярев рассказал о составе российской делегации на Паралимпиаде в Италии
Вчера, 16:54
"В центре любой Паралимпиады - не чиновники, а спортсмены. Для них эти Игры не просто очередной старт, а вершина пути. Российские параатлеты слишком хорошо знают, что значит оказаться в центре политических игр: в 2016 и 2022 годах команды были отстранены в полном составе. Причем в 2022 году спортсмены приехали на Игры на пике формы, с запасом выиграв командный зачет чемпионата мира накануне, а в итоге уехали, так и не начав выступление. Напомню, что и сейчас российских спортсменов на Играх будет всего шесть, и это тоже следствие долгих политических коллизий", - сказал Рожков.
"Так что поедут ли украинские чиновники или нет - вопрос вторичный. Главное, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться. Если кто-то считает, что демонстративное отсутствие - это способ поддержать, то, боюсь, это глубокое заблуждение и недальновидность", - отметил собеседник агентства.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Русский атлет идет за медалью Олимпиады с лозунгом Аршавина: порвет всех?
Вчера, 08:00
 
