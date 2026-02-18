Глава ПКР назвал бойкот украинскими чиновниками Паралимпиады вторичным

"Так что поедут ли украинские чиновники или нет - вопрос вторичный. Главное, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться. Если кто-то считает, что демонстративное отсутствие - это способ поддержать, то, боюсь, это глубокое заблуждение и недальновидность", - отметил собеседник агентства.