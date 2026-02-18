Роднина рассказала, от чего зависят шансы Петросян на олимпийскую медаль

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что российская фигуристка Аделия Петросян замечательно исполнила короткую программу и ее шансы на завоевание олимпийской медали связаны с чистым прокатом произвольной программы.
Чемпионка России Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпийских играх в Италии. Россиянка во вторник вечером вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), второе место занимает ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третьей идет американка Алиса Лю (76,59).
"Аделия Петросян откаталась замечательно. И мне в первую очередь понравилась ее чистота катания, она четко справилась с теми элементами, которые были заявлены. Она молодец. Ее шансы на медаль Олимпийских игр теперь зависят от того, насколько чисто она выполнит произвольную программу", - сказала Роднина.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Финала Гран-при России.
Произвольные программы фигуристки представят в четверг, 19 февраля. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.