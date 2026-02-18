Роднина рассказала, от чего зависят шансы Петросян на олимпийскую медаль

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что российская фигуристка Аделия Петросян замечательно исполнила короткую программу и ее шансы на завоевание олимпийской медали связаны с чистым прокатом произвольной программы.