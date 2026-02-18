Расселл показал лучшее время в первый день тестов "Формулы-1" в Бахрейне

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл показал лучшее время в первый день второго этапа предсезонных тестов в Бахрейне.

Расселл проехал лучший круг за 1 минуту 33,459 секунды. Также он стал лидером дня по количеству кругов (76). Второе время показал австралиец Оскар Пиастри (1.33,469) из "Макларена" , третьим стал пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако (1.33,739)