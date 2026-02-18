https://ria.ru/20260218/rassell-2075299966.html
Расселл показал лучшее время в первый день тестов "Формулы-1" в Бахрейне
Расселл показал лучшее время в первый день тестов "Формулы-1" в Бахрейне - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Расселл показал лучшее время в первый день тестов "Формулы-1" в Бахрейне
Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл показал лучшее время в первый день второго этапа предсезонных тестов в Бахрейне. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T19:51:00+03:00
2026-02-18T19:51:00+03:00
2026-02-18T19:51:00+03:00
формула-1
бахрейн
джордж расселл
оскар пиастри
шарль леклер
феррари
макларен
мерседес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870075601_0:451:1366:1219_1920x0_80_0_0_932b4b739aa1d74f1c963654177bcd5c.jpg
https://ria.ru/20260216/avtodrom-2074784478.html
бахрейн
монако
австралия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870075601_0:323:1366:1348_1920x0_80_0_0_c165fe2699365c2c9732d8fad8342b5e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахрейн, джордж расселл, оскар пиастри, шарль леклер, феррари, макларен, мерседес, монако, австралия
Формула-1, Бахрейн, Джордж Расселл, Оскар Пиастри, Шарль Леклер, Феррари, Макларен, Мерседес, Монако, Австралия
Расселл показал лучшее время в первый день тестов "Формулы-1" в Бахрейне
Расселл показал лучшее время в первый день предсезонных тестов "Ф-1" в Бахрейне
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл показал лучшее время в первый день второго этапа предсезонных тестов в Бахрейне.
Расселл проехал лучший круг за 1 минуту 33,459 секунды. Также он стал лидером дня по количеству кругов (76). Второе время показал австралиец Оскар Пиастри (1.33,469) из "Макларена" , третьим стал пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако (1.33,739)
Британец Арвид Линдблад из "Рейсинг Буллз" показал второй лучший километраж дня - 75 кругов, бразильский пилот "Ауди" Габриэль Бортолето проехал 71 круг.
Предсезонные тесты в Бахрейне завершатся 20 февраля. Новый сезон "Формулы-1" стартует в Австралии, первый этап пройдет 6-8 марта.