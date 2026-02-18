Рейтинг@Mail.ru
Расселл показал лучшее время в первый день тестов "Формулы-1" в Бахрейне
Формула-1
 
19:51 18.02.2026
Расселл показал лучшее время в первый день тестов "Формулы-1" в Бахрейне
Расселл показал лучшее время в первый день тестов "Формулы-1" в Бахрейне - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Расселл показал лучшее время в первый день тестов "Формулы-1" в Бахрейне
Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл показал лучшее время в первый день второго этапа предсезонных тестов в Бахрейне. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Расселл показал лучшее время в первый день тестов "Формулы-1" в Бахрейне

Расселл показал лучшее время в первый день предсезонных тестов "Ф-1" в Бахрейне

© пресс-служба команды "Мерседес"Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл на Гран-при США "Формулы-1"
Пилот Мерседеса Джордж Расселл на Гран-при США Формулы-1 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© пресс-служба команды "Мерседес"
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл показал лучшее время в первый день второго этапа предсезонных тестов в Бахрейне.
Расселл проехал лучший круг за 1 минуту 33,459 секунды. Также он стал лидером дня по количеству кругов (76). Второе время показал австралиец Оскар Пиастри (1.33,469) из "Макларена" , третьим стал пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако (1.33,739)
Британец Арвид Линдблад из "Рейсинг Буллз" показал второй лучший километраж дня - 75 кругов, бразильский пилот "Ауди" Габриэль Бортолето проехал 71 круг.
Предсезонные тесты в Бахрейне завершатся 20 февраля. Новый сезон "Формулы-1" стартует в Австралии, первый этап пройдет 6-8 марта.
Автодром в Барселоне продлил соглашение о проведении гонок "Формулы-1"
16 февраля, 18:42
 
Формула-1БахрейнДжордж РасселлОскар ПиастриШарль ЛеклерФеррариМакларенМерседесМонакоАвстралия
 
