23:53 18.02.2026 (обновлено: 23:56 18.02.2026)
Польша проигнорирует открытие Паралимпийских игр из-за россиян
2026-02-18T23:53:00+03:00
2026-02-18T23:56:00+03:00
паралимпийские игры
спорт
вокруг спорта
2026
паралимпийские игры, спорт, вокруг спорта
Паралимпийские игры, Спорт, Вокруг спорта
ВАРШАВА, 18 фев – РИА Новости. Министерство спорта и туризма Польши проигнорирует открытие Паралимпийских игр из-за участия в них российских и белорусских атлетов, говорится в заявлении ведомства.
"Представители министерства спорта и туризма не будут присутствовать на церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр в связи с тем, что Международный Паралимпийский комитет допустит российских и белорусских спортсменов для участия в Играх с использованием их национальных символов", - говорится в заявлении.
Ранее президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил РИА Новости о том, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских и Паралимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Шесть российских спортсменов получили приглашения на Паралимпиаду
17 февраля, 11:21
 
Паралимпийские игрыСпортВокруг спорта
 
