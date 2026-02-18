Рейтинг@Mail.ru
"Разбаньте россиян!" Западные болельщики переобулись после феерии Петросян - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:45 18.02.2026 (обновлено: 18:23 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/petrosyan-2075235594.html
"Разбаньте россиян!" Западные болельщики переобулись после феерии Петросян
"Разбаньте россиян!" Западные болельщики переобулись после феерии Петросян - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
"Разбаньте россиян!" Западные болельщики переобулись после феерии Петросян
Аделия Петросян поразила болельщиков всего мира безукоризненным прокатом короткой программы на Олимпийских играх. РИА Новости Спорт рассказывает, как поклонники РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T15:45:00+03:00
2026-02-18T18:23:00+03:00
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
международный союз конькобежцев (isu)
аделия петросян
вокруг спорта
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075063745_0:0:2886:1623_1920x0_80_0_0_a7216b6fc79a978e922904fa0ee0a911.jpg
https://ria.ru/20260217/irbe-2075057492.html
https://ria.ru/20260218/petrosyan-2075223858.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Анастасия Панина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786277159_0:195:674:869_100x100_80_0_0_a11a67998947d40ab756ab7173b0b817.jpg
Анастасия Панина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786277159_0:195:674:869_100x100_80_0_0_a11a67998947d40ab756ab7173b0b817.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075063745_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_a3f6cdd31e79e641a14aca466a22faec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
зимние олимпийские игры 2026, международный союз конькобежцев (isu), аделия петросян, вокруг спорта, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Международный союз конькобежцев (ISU), Аделия Петросян, Вокруг спорта, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт

"Разбаньте россиян!" Западные болельщики переобулись после феерии Петросян

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Аделия Петросян поразила болельщиков всего мира безукоризненным прокатом короткой программы на Олимпийских играх. РИА Новости Спорт рассказывает, как поклонники фигурного катания призывают вернуть российских спортсменов на международные соревнования.

"С любовью из США"

После выступлений мужчин аккаунт Международного союза конькобежцев (ISU) подвергся критике за то, что не выложил ни одного поста с Петром Гуменником. Похоже, в ISU учли свои ошибки, и прокат Аделии появился в ленте практически сразу после ее выступления, пусть пока и только в виде записи с отборочного турнира в Пекине.
Меньше чем за сутки видео набрало более миллиона просмотров, семидесяти тысяч лайков и двух тысяч комментариев. Аналогичное видео выступления Алисы Лю (она идет третьей после короткой программы) пока имеет 160 тысяч просмотров. В семь с половиной раз меньше! Записи японских фигуристок (в том числе промежуточного лидера Ами Накаи) посмотрели от двухсот до пятисот тысяч человек.
В том, что Аделию будут горячо поддерживать российские болельщики, сомнений не было. А вот бурные овации на арене в Милане и вал комментариев с теплыми и лестными словами под видео от иностранных зрителей - отчасти сюрприз, отчасти торжество спорта и справедливости.
«
"Люблю Аделию, я из Италии. Надеюсь, ты получишь золото! Болею за тебя и Сакамото/Накаи."
  • "Аделия выглядит не как обычная фигуристка из России - она улыбалась, веселилась и показала легкость. Но техника фантастическая, как обычно! Желаю ей удачи в произвольной программе."
  • "Аделя, милая, все армяне мира гордятся и болеют за тебя."
«
"Она отлично выступила! Очень рада видеть улыбки Аделии и Даниила (Глейхенгауза) на Олимпиаде. Горжусь ею, с любовью из США."
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе
Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе
  • "Как американка, я могу сказать - она была феноменальна."
  • "Я могу смотреть на нее часами. Она прекрасна!
  • "Аделия была очаровательна, мне так нравится ее энергетика в короткой программе. Надеюсь, она сможет исполнить четверной прыжок в произвольной."
«
"Вы поняли, что их с Петром бессмысленно прятать?"
  • "Какие низкие надбавки дали ей судьи. Она изящнее, чище, чем их американские и японские любимицы. До сих пор не могут перестать смешивать политику и спорт."
  • "Короткая программа Аделии была совершенством. Если она будет так же кататься в произвольной, в моих глазах она уже победительница. Оценки совсем этого не отражают, потому что это политическое решение. Просто Аделия соревнуется в другой лиге, она лучшая из лучших."
  • "Люди снова влюбляются в российских фигуристов"
«
"Это именно то, что фанаты хотят видеть. Разбаньте россиян! Политике нет места в спорте!"
Артур Ирбе - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Не ношу с гордостью". Зачем экс-вратарь СССР рвется вернуть медали ЧМ?
17 февраля, 20:35
  • "Завораживающе. Аделия устроила шикарный перфоманс - чистейшая техника, высокая скорость, совершенный образ. Ее энергия доставала до зрителей на самых далеких рядах трибун. Ее уровень - сильнейшая разминка, она не должна быть среди тех, кто открывает соревнования."
  • "Она потрясающая, люди снова влюбляются в российских фигуристов. Качество катания и харизма!"
  • "На стадионе было больше людей, чем обычно, все кричали и аплодировали ей. России нужно вернуться, потому что если ее нет, этого вида спорта скоро не будет."
«
"Это было просто здорово. Так хорошо, что российская фигуристка смогла выступать на Олимпиаде."
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян
Петросян сейчас комментарии точно не читает. Она с тренерским штабом избрала интересную тактику оставаться чуть в стороне от всеобщего ажиотажа, поселившись в квартире неподалеку от катка, а не в олимпийской деревне.
Это видится очень правильным решением - многие спортсмены уже завершили соревнования, поэтому деревня явно не то место, где можно найти спокойствие и оптимальные условия для отдыха и настроя.
Произвольная программа у женщин пройдет 19 февраля. Петросян выйдет на лед в заключительной разминке. Верим!
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Американская мечта подорвана: как судья из США пытался уничтожить Петросян
Вчера, 15:00
 
Фигурное катаниеЗимние Олимпийские игры 2026Международный союз конькобежцев (ISU)Аделия ПетросянВокруг спортаАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Марожан
    А. Рублев
    24
    66
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Чехия
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Спартак Москва
    6
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    СКА
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Ньюкасл
    1
    6
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Интер М
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Атлетико Мадрид
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Комо
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Арсенал
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала