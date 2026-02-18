"Разбаньте россиян!" Западные болельщики переобулись после феерии Петросян

Аделия Петросян поразила болельщиков всего мира безукоризненным прокатом короткой программы на Олимпийских играх. РИА Новости Спорт рассказывает, как поклонники фигурного катания призывают вернуть российских спортсменов на международные соревнования.

"С любовью из США"

После выступлений мужчин аккаунт Международного союза конькобежцев (ISU) подвергся критике за то, что не выложил ни одного поста с Петром Гуменником . Похоже, в ISU учли свои ошибки, и прокат Аделии появился в ленте практически сразу после ее выступления, пусть пока и только в виде записи с отборочного турнира в Пекине.

Меньше чем за сутки видео набрало более миллиона просмотров, семидесяти тысяч лайков и двух тысяч комментариев. Аналогичное видео выступления Алисы Лю (она идет третьей после короткой программы) пока имеет 160 тысяч просмотров. В семь с половиной раз меньше! Записи японских фигуристок (в том числе промежуточного лидера Ами Накаи) посмотрели от двухсот до пятисот тысяч человек.

В том, что Аделию будут горячо поддерживать российские болельщики, сомнений не было. А вот бурные овации на арене в Милане и вал комментариев с теплыми и лестными словами под видео от иностранных зрителей - отчасти сюрприз, отчасти торжество спорта и справедливости.

« "Люблю Аделию, я из Италии. Надеюсь, ты получишь золото! Болею за тебя и Сакамото/Накаи."

"Аделия выглядит не как обычная фигуристка из России - она улыбалась, веселилась и показала легкость. Но техника фантастическая, как обычно! Желаю ей удачи в произвольной программе."

"Аделя, милая, все армяне мира гордятся и болеют за тебя."

« "Она отлично выступила! Очень рада видеть улыбки Аделии и Даниила (Глейхенгауза) на Олимпиаде. Горжусь ею, с любовью из США."

"Как американка, я могу сказать - она была феноменальна."

"Я могу смотреть на нее часами. Она прекрасна!

"Аделия была очаровательна, мне так нравится ее энергетика в короткой программе. Надеюсь, она сможет исполнить четверной прыжок в произвольной."

« "Вы поняли, что их с Петром бессмысленно прятать?"

"Какие низкие надбавки дали ей судьи. Она изящнее, чище, чем их американские и японские любимицы. До сих пор не могут перестать смешивать политику и спорт."

"Короткая программа Аделии была совершенством. Если она будет так же кататься в произвольной, в моих глазах она уже победительница. Оценки совсем этого не отражают, потому что это политическое решение. Просто Аделия соревнуется в другой лиге, она лучшая из лучших."

"Люди снова влюбляются в российских фигуристов"

« "Это именно то, что фанаты хотят видеть. Разбаньте россиян! Политике нет места в спорте!"

"Завораживающе. Аделия устроила шикарный перфоманс - чистейшая техника, высокая скорость, совершенный образ. Ее энергия доставала до зрителей на самых далеких рядах трибун. Ее уровень - сильнейшая разминка, она не должна быть среди тех, кто открывает соревнования."

"Она потрясающая, люди снова влюбляются в российских фигуристов. Качество катания и харизма!"

"На стадионе было больше людей, чем обычно, все кричали и аплодировали ей. России нужно вернуться, потому что если ее нет, этого вида спорта скоро не будет."

« "Это было просто здорово. Так хорошо, что российская фигуристка смогла выступать на Олимпиаде."

Петросян сейчас комментарии точно не читает. Она с тренерским штабом избрала интересную тактику оставаться чуть в стороне от всеобщего ажиотажа, поселившись в квартире неподалеку от катка, а не в олимпийской деревне.

Это видится очень правильным решением - многие спортсмены уже завершили соревнования, поэтому деревня явно не то место, где можно найти спокойствие и оптимальные условия для отдыха и настроя.