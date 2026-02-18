Американская мечта подорвана: как судья из США пытался уничтожить Петросян

Аделия Петросян прекрасно начала Олимпийские игры, чем вызвала серьезную обеспокоенность судей из США, которым надо помогать своим фигуристкам после провала Ильи Малинина в мужском турнире. РИА Новости Спорт рассказывает о причинах паники у наших соперников.

Надежды США связаны только с одной фигуристкой

В короткой программе Петросян выступила ровно так, как от нее и ожидалось. Несмотря на отсутствие опыта, высокий груз ожиданий и внушительный багаж проблем, копившийся у нее еще с прошлой весны, она показала чистую короткую программу со слегка облегченным контентом – и стратегически верно забралась в сильнейшую группу участниц с солидными 72,89 балла.

В среде ее соперниц подобного воодушевления было не слишком много. Самоустранилась опытная американка Эмбер Гленн, владеющая тройным акселем. Сам аксель в начале – уверенный, хороший. И "бабочка" в конце – нечто подобное прогнозировалось. Эмбер была одной из самых опасных конкуренток Аделии как раз-таки из-за наличия трикселя в обеих программах, но полученные за короткую 67,39 вряд ли позволят ей добраться хотя бы до пьедестала.

США вообще смотрелись перед стартом женского одиночного турнира наиболее опасно. Да, их сборная, быть может, не так сильна в ультра-си, но за ними титулы и медийное влияние. На арене в Милане – сплошь американские флаги и звезды западного шоу-бизнеса. Один из главных людей в объективах всех телекамер мира – рэпер Снуп Догг, приехавший на Олимпиаду как член делегации и комментатор.

© Getty Images / Andreas Rentz Снуп Догг на олимпийском турнире по фигурному катанию в Милане © Getty Images / Andreas Rentz Снуп Догг на олимпийском турнире по фигурному катанию в Милане

В такой обстановке судьи вполне могли бы сломаться под напором массовой жажды "американской мечты" и накинуть балл-другой. Но повода фигуристки из США практически не дали. Изабо Левито компонентно каталась, но так себе прыгала (70,84) – зато третья по списку и первая по статусу американка Алиса Лю на удивление чистейшим образом исполнила короткую. Действующая чемпионка мира приземлила шикарный (без шуток) каскад тройной лутц-тройной риттбергер в бонусной зоне на глазах у Снупа – ну и как не дать за это опасные для нас 76,59 балла?

Алиса перед произвольной программой оказалась на угрожающем расстоянии, и это заставляет серьезно понервничать. Как минимум потому, что она – безоговорочный лидер сборной США, на которую делали ставки еще до этой Олимпиады. У нее высокие компоненты, ее лояльно судили и ранее, а теперь она остается единственной надеждой нации.

Дело вот в чем – американцы вообще-то хотели увезти из Милана несколько золотых медалей в фигурном катании, а увозят пока лишь одну – командную. Должны были забирать свое в мужском одиночном, но у Ильи Малинина случился катастрофический и до настоящего момента неизученный коллапс в произвольной – только восьмое место. Планировали выиграть танцы, но Мэдисон Чок /Эван Бэйтс, забиравшие турнир за турниром всю четырехлетку, в решающий момент проиграли только что вернувшемуся в спорт французу Гийому Сизерону с новой партнершей Лоранс Фурнье-Бодри.

Остается только Алиса – спокойная, уверенная, расслабленная и очень щедро оцениваемая. Существует ли в мире хоть одна причина, по которой США не должны вложить в нее все прямо сейчас?

Японец удержался от засуживания Петросян

Вероятно, именно по этой причине единственный судья, который жестче других "топил" нашу Аделию Петросян в короткой, был американец Кевин Розенштайн. По его оценкам она должна была получить 67,26 балла и улететь аж на 11-е место, хотя все остальные арбитры в бригаде судили ровно и расходились друг с другом на стандартные для субъективного вида спорта 2-3 балла. Буквально все оценивали ровно и спокойно – даже японец в свойственной им манере не стал убирать с дороги нашу фигуристку, хотя это ой как помогло бы его соотечественницам Ами Накаи и Каори Сакамото

Вероятно, это говорит о том, что американцы перед произвольной больше всего опасаются именно Петросян. И в этом есть логика – на два ультра-си там даже в теории не может зайти никто, кроме нее. А это пусть и небольшой, но все-таки запас прочности. Если остальные вдруг начнут массово ошибаться, Аделии с двумя чистыми четверными тулупами допустимо совершить 1-2 помарки – и этого все равно должно хватить для высокого результата.

Но что интересно – американца в этом отношении более никто из арбитров не поддержал. То ли не договорились о "блоковом" судействе (самая высокая и самая низкая оценка из протоколов отбрасываются для баланса, поэтому требуется, чтобы низко ставил кто-то еще), то ли доминирования сборной США никто в принципе особо и не ждал. Интересно, сохранится ли тенденция в произвольной.

Кстати, японцы. Между прочим, два первых места после короткой занимают члены их сборной – многократная чемпионка мира Сакамото (77,23) и 17-летняя Накаи (78,71), совсем недавно вышедшая из юниоров. И здесь тоже есть, о чем порассуждать.

Прямо сейчас наиболее опасной в контексте борьбы с Петросян за золото смотрится Сакамото. За ней целая кладовка титулов, красивое катание, хорошая прыжковая техника и явная игра на чувствах зрителей и судей. Еще перед стартом сезона Каори объявила, что этот сезон станет для нее последним. Олимпиада – один из заключительных турниров в ее карьере, последний шанс на золотую медаль главного турнира планеты. И она пробует ее завоевать с кричащими программами - Non, Je Ne Regrette Rien ("Нет, я ни о чем не жалею") в короткой и Time To Say Goodbye ("Пора прощаться") в произвольной.

У нее нет ультра-си в заявке, но зато ее оценка за компоненты – тоже своего рода ультра-си. В короткой она получила за 37 баллов – больше, чем у Петросян, почти на 5. Это чуть меньше разницы в базовой стоимости между двойным и тройным акселем. А ведь технический контент Сакамото тоже ценится высоко, когда она катает его чисто.

В короткой проката на разрыв не случилось, и тем не менее оценки высокие. Прямо сейчас только она способна набрать за произвольную такие баллы, которые обезопасят место на первой ступени пьедестала с практически гарантированной математической вероятностью (в районе 154). Во всяком случае она делала это дважды в карьере, если не считать чемпионаты Японии, где судят лояльнее. Один раз – на чемпионате мира, где установила личный рекорд (155,77).

В этом сезоне никто не приближался к этой планке, включая саму Каори. Но за прокат жизни ей вполне могут выдать щедрый прощальный подарок. Когда, если не сейчас?

А вот с Накаи все интереснее. Во-первых, она была одной из двух девушек, кто пошел на тройной аксель в короткой программе – и тоже сделала его чисто, равно как и остальную программу. Она у нее немного наивная, с радостной мимикой после каждого прыжка в стиле "Вау, я что, это только что сделала?!". Когда-то давно с такой же детской счастливой гримасой олимпийское золото вырывала из рук Мишель Кван Тара Липински.

Но компоненты Ами на целый балл выше, чем у Аделии. А еще в ее произвольной программе тоже стоит тройной аксель, пусть и всего один. Запас после короткой – почти 6 баллов, ровно в разницу по базовой стоимости между четверным и тройным тулупами.