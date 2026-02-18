Лакерник посоветовал Петросян рисковать в произвольной программе

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник сказал РИА Новости, что российской фигуристке Аделии Петросян необходимо рисковать в произвольной программе на Олимпиаде в Италии.
Петросян во вторник чисто исполнила прокат, получила 72,89 балла и расположилась на пятой позиции. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), второе место занимает японка Каори Сакамото (77,23), третьей идет американка Алиса Лю (76,59).
"Триксели в произвольной программе я и не ожидаю. А по поводу четверного - не знаю. В заявке элементов ультра-си нет. Но это значит, что она будет делать именно то, что заявлено. Спортсмен имеет право делать все, что угодно. Не думаю, что вопрос решен за два дня до старта. На тренировках они окончательно решат, что делать. Мне кажется, надо рисковать. Но это дело тренеров, спортсменки. Плюс, итоговое место зависит от своего катания и катания конкуренток. Эмбер Гленн, например, в короткой сделала тройной аксель и потом проехала прыжок. Мы уже видели соревнования мужчин, пар. Как-то не очень все стабильно. Даже у тех, кто, казалось бы, безошибочен. Это Олимпийские игры", - сказал Лакерник.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Финала Гран-при России.
Произвольные программы фигуристки представят в четверг, 19 февраля. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.