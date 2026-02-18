Лакерник посоветовал Петросян рисковать в произвольной программе

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник сказал РИА Новости, что российской фигуристке Аделии Петросян необходимо рисковать в произвольной программе на Олимпиаде в Италии.