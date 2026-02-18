https://ria.ru/20260218/petrosyan-2075178708.html
"Можно штурмовать": Свищев оценил шансы Петросян на медаль
"Можно штурмовать": Свищев оценил шансы Петросян на медаль
Свищев считает, что пятое место Петросян — высокая позиция для штурма пьедестала
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев сказал РИА Новости, что пятое место российской фигуристки Аделии Петросян после короткой программы на Олимпиаде в Италии является высокой позицией, которое поможет побороться за медали.
Петросян во вторник вечером вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), второе место занимает японка Каори Сакамото (77,23), третьей идет американка Алиса Лю (76,59).
«
"Программа была классная, все это отметили: и специалисты, и зрители, и болельщики. Конечно, отставание от первой позиции больше пяти баллов. Пятое место - это не тройка лидеров, но достаточно высокая позиция, с которой можно уже штурмовать пьедестал почета. Поэтому надеемся на произвольную программу и желаем Аделии успехов. Шансы высокие. Но удача, стечение обстоятельств могут повлиять на то, чтобы добраться до японок и американки", - сказал Свищев.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Финала Гран-при России.
Произвольные программы фигуристки представят в четверг, 19 февраля. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.