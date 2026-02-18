Рейтинг@Mail.ru
"Можно штурмовать": Свищев оценил шансы Петросян на медаль
12:59 18.02.2026
"Можно штурмовать": Свищев оценил шансы Петросян на медаль
"Можно штурмовать": Свищев оценил шансы Петросян на медаль
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев сказал РИА Новости, что пятое место российской фигуристки Аделии
2026
аделия петросян, дмитрий свищев, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Аделия Петросян, Дмитрий Свищев, Зимние Олимпийские игры 2026
"Можно штурмовать": Свищев оценил шансы Петросян на медаль

Свищев считает, что пятое место Петросян — высокая позиция для штурма пьедестала

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев сказал РИА Новости, что пятое место российской фигуристки Аделии Петросян после короткой программы на Олимпиаде в Италии является высокой позицией, которое поможет побороться за медали.
Петросян во вторник вечером вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), второе место занимает японка Каори Сакамото (77,23), третьей идет американка Алиса Лю (76,59).
"Программа была классная, все это отметили: и специалисты, и зрители, и болельщики. Конечно, отставание от первой позиции больше пяти баллов. Пятое место - это не тройка лидеров, но достаточно высокая позиция, с которой можно уже штурмовать пьедестал почета. Поэтому надеемся на произвольную программу и желаем Аделии успехов. Шансы высокие. Но удача, стечение обстоятельств могут повлиять на то, чтобы добраться до японок и американки", - сказал Свищев.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Финала Гран-при России.
Произвольные программы фигуристки представят в четверг, 19 февраля. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Петросян не заявила четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде
