"Не к чему придраться": Радионова оценила прокат Петросян

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова сказала РИА Новости, что у российской фигуристки Аделии Петросян есть шансы завоевать медаль на Олимпиаде в Италии, просто нужно откатать произвольную программу так же уверенно, как короткую.