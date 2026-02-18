"Не к чему придраться": Радионова оценила прокат Петросян

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова сказала РИА Новости, что у российской фигуристки Аделии Петросян есть шансы завоевать медаль на Олимпиаде в Италии, просто нужно откатать произвольную программу так же уверенно, как короткую.
Петросян во вторник вечером вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), второе место занимает японка Каори Сакамото (77,23), третьей идет американка Алиса Лю (76,59).
"Аделия очень хорошо выступила в короткой программе. Все сделала на максимум, очень четко. Не к чему придраться. Прокат получился отличным. Баллы тоже достаточно хорошие. Поэтому, думаю, основная борьба будет в произвольной. Шансы всегда есть. Просто Аделии нужно так же уверенно откатать свою произвольную программу, как она это сделала в короткой", - сказала Радионова.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Финала Гран-при России.
Произвольные программы фигуристки представят в четверг, 19 февраля. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.