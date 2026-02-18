Рейтинг@Mail.ru
"Не к чему придраться": Радионова оценила прокат Петросян - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
10:51 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/petrosyan-2075138048.html
"Не к чему придраться": Радионова оценила прокат Петросян
"Не к чему придраться": Радионова оценила прокат Петросян - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
"Не к чему придраться": Радионова оценила прокат Петросян
Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова сказала РИА Новости, что у российской фигуристки Аделии Петросян есть шансы... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T10:51:00+03:00
2026-02-18T10:51:00+03:00
фигурное катание
спорт
италия
россия
елена радионова
каори сакамото
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075083008_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ca66f9140d147eee66c6d1acd3c65f90.jpg
https://ria.ru/20260218/petrosyan-2075088535.html
италия
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075083008_429:0:3160:2048_1920x0_80_0_0_416e4bd8b63ab281f3b1739283fae52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, россия, елена радионова, каори сакамото, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Италия, Россия, Елена Радионова, Каори Сакамото, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
"Не к чему придраться": Радионова оценила прокат Петросян

Радионова: Петросян надо откатать произвольную программу так же, как короткую

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова сказала РИА Новости, что у российской фигуристки Аделии Петросян есть шансы завоевать медаль на Олимпиаде в Италии, просто нужно откатать произвольную программу так же уверенно, как короткую.
Петросян во вторник вечером вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), второе место занимает японка Каори Сакамото (77,23), третьей идет американка Алиса Лю (76,59).
"Аделия очень хорошо выступила в короткой программе. Все сделала на максимум, очень четко. Не к чему придраться. Прокат получился отличным. Баллы тоже достаточно хорошие. Поэтому, думаю, основная борьба будет в произвольной. Шансы всегда есть. Просто Аделии нужно так же уверенно откатать свою произвольную программу, как она это сделала в короткой", - сказала Радионова.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Финала Гран-при России.
Произвольные программы фигуристки представят в четверг, 19 февраля. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Звезда Тутберидзе прижала лидеров! Петросян рвется к золоту Олимпиады
Вчера, 01:32
 
Фигурное катаниеСпортИталияРоссияЕлена РадионоваКаори СакамотоАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Марожан
    А. Рублев
    24
    66
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Чехия
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Спартак Москва
    6
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    СКА
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Ньюкасл
    1
    6
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Интер М
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Атлетико Мадрид
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Комо
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Арсенал
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала