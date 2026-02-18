Источник: Петросян показала чистые четверные прыжки на тренировке

https://ria.ru/20260218/petrosjan-2075279824.html
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела тренировку за день до произвольной программы на Олимпийских играх в Милане, отработав четверные... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Петросян показала чистые четверные прыжки на тренировке
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела тренировку за день до произвольной программы на Олимпийских играх в Милане, отработав четверные прыжки, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
В тренировочном прогоне произвольной программы 18-летняя россиянка зашла на четверной тулуп, но упала, после не став использовать элементы ультра-си. Фигуристка продемонстрировала каскад тройной лутц - двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц - двойной аксель - двойной аксель, каскад тройной флип - тройной тулуп и сольный флип в три оборота.
По окончании проката под музыку произвольной программы Петросян
исполнила два чистых четверных тулупа, один - в каскаде с двойным тулупом.
Произвольная программа в женском одиночном катании на Олимпийских играх - 2026 пройдет в четверг, 19 февраля. Перед этим Петросян, идущая на пятом месте после короткой программы, проведет еще одну тренировку.