Источник: Петросян показала чистые четверные прыжки на тренировке

Российская фигуристка Аделия Петросян на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию Олимпийских игр 2026. Архивное фото

Российская фигуристка Аделия Петросян на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию Олимпийских игр 2026

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела тренировку за день до произвольной программы на Олимпийских играх в Милане, отработав четверные прыжки, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

В тренировочном прогоне произвольной программы 18-летняя россиянка зашла на четверной тулуп, но упала, после не став использовать элементы ультра-си. Фигуристка продемонстрировала каскад тройной лутц - двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц - двойной аксель - двойной аксель, каскад тройной флип - тройной тулуп и сольный флип в три оборота.

По окончании проката под музыку произвольной программы Петросян исполнила два чистых четверных тулупа, один - в каскаде с двойным тулупом.