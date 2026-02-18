Рейтинг@Mail.ru
Источник: Петросян показала чистые четверные прыжки на тренировке
Фигурное катание
 
18:07 18.02.2026
Источник: Петросян показала чистые четверные прыжки на тренировке
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела тренировку за день до произвольной программы на Олимпийских играх в Милане, отработав четверные... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
фигурное катание
россия
милан
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
спорт
россия
милан
россия, милан, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, спорт
Фигурное катание, Россия, Милан, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийская фигуристка Аделия Петросян на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию Олимпийских игр 2026
Российская фигуристка Аделия Петросян на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российская фигуристка Аделия Петросян на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию Олимпийских игр 2026. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела тренировку за день до произвольной программы на Олимпийских играх в Милане, отработав четверные прыжки, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
В тренировочном прогоне произвольной программы 18-летняя россиянка зашла на четверной тулуп, но упала, после не став использовать элементы ультра-си. Фигуристка продемонстрировала каскад тройной лутц - двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц - двойной аксель - двойной аксель, каскад тройной флип - тройной тулуп и сольный флип в три оборота.
По окончании проката под музыку произвольной программы Петросян исполнила два чистых четверных тулупа, один - в каскаде с двойным тулупом.
Произвольная программа в женском одиночном катании на Олимпийских играх - 2026 пройдет в четверг, 19 февраля. Перед этим Петросян, идущая на пятом месте после короткой программы, проведет еще одну тренировку.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Американская мечта подорвана: как судья из США пытался уничтожить Петросян
Вчера, 15:00
 
Фигурное катаниеРоссияМиланАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Спорт
 
