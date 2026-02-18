"Важна стратегия": Журова оценила шансы Петросян на медаль Олимпиады

"Я думаю, что в произвольной программе у Аделии возможна различная стратегия, в зависимости от того, какие элементы заявили конкурентки. От того, чтобы пойти ва-банк до аккуратного проката. То, какую стратегию завтра выберет наша спортсменка, нам неизвестно. Потому что и одна, и другая может сработать. Но шансы на медаль у Аделии остаются, потому что ее с соперницами разделяет не так много баллов. Я хочу пожелать ей только удачи", - отметила собеседница агентства.