"Важна стратегия": Журова оценила шансы Петросян на медаль Олимпиады
"Важна стратегия": Журова оценила шансы Петросян на медаль Олимпиады - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
"Важна стратегия": Журова оценила шансы Петросян на медаль Олимпиады
Российская фигуристка Аделия Петросян сохраняет неплохие шансы на завоевание медали Олимпиады, спортсменке важно выбрать правильную стратегию при исполнении...
"Важна стратегия": Журова оценила шансы Петросян на медаль Олимпиады
Журова: Петросян сохраняет шансы на медали ОИ, важно выбрать верную стратегию
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Российская фигуристка Аделия Петросян сохраняет неплохие шансы на завоевание медали Олимпиады, спортсменке важно выбрать правильную стратегию при исполнении произвольной программы, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
Чемпионка России Петросян
занимает пятое место после проката короткой программы на Олимпийских играх в Италии
. Россиянка во вторник вечером вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), второе место занимает ее соотечественница Каори Сакамото
(77,23), третьей идет американка Алиса Лю (76,59).
"Мне все понравилось в выступлении Аделии Петросян. Это был аккуратный прокат, несмотря на эмоциональную музыку. Она была сосредоточена и серьезна, потому что понимала – ей надо откатать чисто. И Аделия с этим справилась, так как знала, что любая ее ошибка сразу утроится. И судьи сразу поставят ей низкие оценки, поэтому она и не зашла на тройной аксель, а сделала двойной. Но из-за этого тройного акселя другие соперницы получили выше баллы. Но был и шанс, что они его сорвут", - сказала Журова
.
"Я думаю, что в произвольной программе у Аделии возможна различная стратегия, в зависимости от того, какие элементы заявили конкурентки. От того, чтобы пойти ва-банк до аккуратного проката. То, какую стратегию завтра выберет наша спортсменка, нам неизвестно. Потому что и одна, и другая может сработать. Но шансы на медаль у Аделии остаются, потому что ее с соперницами разделяет не так много баллов. Я хочу пожелать ей только удачи", - отметила собеседница агентства.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Финала Гран-при России.
Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.