Петросян не заявила четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде
Фигурное катание
Фигурное катание
 
11:52 18.02.2026 (обновлено: 12:12 18.02.2026)
Петросян не заявила четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде
Петросян не заявила четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Петросян не заявила четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян не заявила четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх 2026 года. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
фигурное катание
спорт
россия
италия
аделия петросян
даниил глейхенгауз
зимние олимпийские игры 2026
https://ria.ru/20260216/gumennik-2074793357.html
Петросян не заявила четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде

Петросян не заявила четверных прыжков в произвольной программе на ОИ-2026

Аделия Петросян
Аделия Петросян
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян не заявила четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх 2026 года.
Фигуристки представят произвольную программу в четверг, 19 февраля. Петросян во вторник вечером вышла на короткую программу под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), второе место занимает японка Каори Сакамото (77,23), третьей идет американка Алиса Лю (76,59).
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Звезда Тутберидзе прижала лидеров! Петросян рвется к золоту Олимпиады
Вчера, 01:32
Вчера, 01:32
Трехкратная чемпионка России и трехкратная победительница Финала Гран-при России Петросян планирует исполнить каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, каскад из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад тройной флип и тройной тулуп, а также тройной флип.
Заявка не является обязательной к выполнению. Ранее тренер-хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз заявил, что Петросян желательно сделать два четверных тулупа в произвольной программе, но она будет отталкиваться от своего состояния.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Браво, Педро!" Русского фигуриста приняли на Играх даже заклятые соперники
16 февраля, 19:55
16 февраля, 19:55
 
Фигурное катаниеСпортРоссияИталияАделия ПетросянДаниил ГлейхенгаузЗимние Олимпийские игры 2026
 
