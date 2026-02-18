Петросян не заявила четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян не заявила четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх 2026 года.
Фигуристки представят произвольную программу в четверг, 19 февраля. Петросян во вторник вечером вышла на короткую программу под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), второе место занимает японка Каори Сакамото (77,23), третьей идет американка Алиса Лю (76,59).
Трехкратная чемпионка России и трехкратная победительница Финала Гран-при России Петросян планирует исполнить каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, каскад из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад тройной флип и тройной тулуп, а также тройной флип.
Заявка не является обязательной к выполнению. Ранее тренер-хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз заявил, что Петросян желательно сделать два четверных тулупа в произвольной программе, но она будет отталкиваться от своего состояния.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.