Крылова оценила шансы Петросян на медаль Олимпиады
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
10:50 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/petrosjan-2075137857.html
Крылова оценила шансы Петросян на медаль Олимпиады
Крылова оценила шансы Петросян на медаль Олимпиады - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Крылова оценила шансы Петросян на медаль Олимпиады
Российская фигуристка Аделия Петросян хорошо выступила в короткой программе на Олимпиаде в Италии и обладает неплохими шансами на завоевание медали, заявила РИА РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T10:50:00+03:00
2026-02-18T10:50:00+03:00
фигурное катание
спорт
италия
россия
аделия петросян
анжелика крылова
зимние олимпийские игры 2026
каори сакамото
спорт, италия, россия, аделия петросян, анжелика крылова, зимние олимпийские игры 2026, каори сакамото
Фигурное катание, Спорт, Италия, Россия, Аделия Петросян, Анжелика Крылова, Зимние Олимпийские игры 2026, Каори Сакамото
Крылова оценила шансы Петросян на медаль Олимпиады

Крылова: Петросян выступила достойно, есть шансы выиграть медаль Олимпиады

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Российская фигуристка Аделия Петросян хорошо выступила в короткой программе на Олимпиаде в Италии и обладает неплохими шансами на завоевание медали, заявила РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Анжелика Крылова.
Чемпионка России Петросян занимает пятое место после проката короткой программы на Олимпийских играх в Италии. Россиянка во вторник вечером вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), второе место занимает ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третьей идет американка Алиса Лю (76,59).
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Звезда Тутберидзе прижала лидеров! Петросян рвется к золоту Олимпиады
Вчера, 01:32
"Конечно, мне очень понравилось выступление Аделии, она молодец. Аделия выполнила поставленную задачу и все сделала чистенько. И дорожки у нее были хорошего уровня, и вращения, и чистые прыжки. Понятно, что она волновалась, но тем не менее судьи ей поставили хорошие баллы. Я считаю ее прокат очень достойным", - сказала Крылова.
"Ясно, что судьи в первой разминке не могут поставить максимальные баллы. Но для такого проката баллы были достойные, могло быть и хуже. Давление на нее идет сильное, но Аделия сумела справиться с волнением. Я думаю, что у нее есть возможность претендовать на медали. Я поздравляю ее и желаю ей удачи. Вся наша страна сейчас с ней, и мы все за нее переживаем и болеем", - отметила собеседница агентства.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Финала Гран-при России.
Произвольные программы фигуристки представят в четверг, 19 февраля. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Звезда Тутберидзе выстояла! Как Петросян билась за золото Игр
17 февраля, 21:38
 
Фигурное катаниеСпортИталияРоссияАделия ПетросянАнжелика КрыловаЗимние Олимпийские игры 2026Каори Сакамото
 
