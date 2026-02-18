Крылова оценила шансы Петросян на медаль Олимпиады

"Ясно, что судьи в первой разминке не могут поставить максимальные баллы. Но для такого проката баллы были достойные, могло быть и хуже. Давление на нее идет сильное, но Аделия сумела справиться с волнением. Я думаю, что у нее есть возможность претендовать на медали. Я поздравляю ее и желаю ей удачи. Вся наша страна сейчас с ней, и мы все за нее переживаем и болеем", - отметила собеседница агентства.