Крылова оценила шансы Петросян на медаль Олимпиады
Российская фигуристка Аделия Петросян хорошо выступила в короткой программе на Олимпиаде в Италии и обладает неплохими шансами на завоевание медали, заявила РИА РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T10:50:00+03:00
2026-02-18T10:50:00+03:00
2026-02-18T10:50:00+03:00
фигурное катание
спорт
италия
россия
аделия петросян
анжелика крылова
зимние олимпийские игры 2026
каори сакамото
италия
россия
спорт, италия, россия, аделия петросян, анжелика крылова, зимние олимпийские игры 2026, каори сакамото
Крылова: Петросян выступила достойно, есть шансы выиграть медаль Олимпиады
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Российская фигуристка Аделия Петросян хорошо выступила в короткой программе на Олимпиаде в Италии и обладает неплохими шансами на завоевание медали, заявила РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Анжелика Крылова.
Чемпионка России Петросян
занимает пятое место после проката короткой программы на Олимпийских играх в Италии
. Россиянка
во вторник вечером вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), второе место занимает ее соотечественница Каори Сакамото
(77,23), третьей идет американка Алиса Лю (76,59).
"Конечно, мне очень понравилось выступление Аделии, она молодец. Аделия выполнила поставленную задачу и все сделала чистенько. И дорожки у нее были хорошего уровня, и вращения, и чистые прыжки. Понятно, что она волновалась, но тем не менее судьи ей поставили хорошие баллы. Я считаю ее прокат очень достойным", - сказала Крылова
.
"Ясно, что судьи в первой разминке не могут поставить максимальные баллы. Но для такого проката баллы были достойные, могло быть и хуже. Давление на нее идет сильное, но Аделия сумела справиться с волнением. Я думаю, что у нее есть возможность претендовать на медали. Я поздравляю ее и желаю ей удачи. Вся наша страна сейчас с ней, и мы все за нее переживаем и болеем", - отметила собеседница агентства.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Финала Гран-при России.
Произвольные программы фигуристки представят в четверг, 19 февраля. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.