"Гусарские привез": российские атлеты высмеяли нехватку презервативов на ОИ

Презервативы в Олимпийской деревне на Олимпийских играх в Италии

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ски-альпинист Никита Филиппов и лыжник Савелий Коростелев в соцсетях посмеялись над вопросами невыдачи российским спортсменам подарочных смартфонов и нехватки презервативов в Олимпийской деревне на Играх в Италии.

Ранее Филиппов сообщил, что российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны от одного из спонсоров Олимпийских игр, предназначенные для участников. Телефоны с олимпийской гравировкой получат почти 3800 участников Олимпиады и Паралимпиады. Кроме того, в первые дни в Олимпийской деревне возникла проблема из-за нехватки презервативов. Участникам соревнований выделили около 10 тысяч средств контрацепции, но их разобрали за три дня.

"Ни гондонов, ни смартфонов", - иронично заметил Коростелев в комментарии под постом Филиппова в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

На это ски-альпинист ответил: "Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь".