"Гусарские привез": российские атлеты высмеяли нехватку презервативов на ОИ
20:40 18.02.2026
"Гусарские привез": российские атлеты высмеяли нехватку презервативов на ОИ
"Гусарские привез": российские атлеты высмеяли нехватку презервативов на ОИ
Ски-альпинист Никита Филиппов и лыжник Савелий Коростелев в соцсетях посмеялись над вопросами невыдачи российским спортсменам подарочных смартфонов и нехватки...
2026-02-18T20:40:00+03:00
2026-02-18T20:40:00+03:00
"Гусарские привез": российские атлеты высмеяли нехватку презервативов на ОИ

Филиппов и Коростелев высмеяли ситуацию с презервативами и смартфонами на ОИ

Презервативы в Олимпийской деревне на Олимпийских играх в Италии
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ски-альпинист Никита Филиппов и лыжник Савелий Коростелев в соцсетях посмеялись над вопросами невыдачи российским спортсменам подарочных смартфонов и нехватки презервативов в Олимпийской деревне на Играх в Италии.
Ранее Филиппов сообщил, что российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны от одного из спонсоров Олимпийских игр, предназначенные для участников. Телефоны с олимпийской гравировкой получат почти 3800 участников Олимпиады и Паралимпиады. Кроме того, в первые дни в Олимпийской деревне возникла проблема из-за нехватки презервативов. Участникам соревнований выделили около 10 тысяч средств контрацепции, но их разобрали за три дня.
"Ни гондонов, ни смартфонов", - иронично заметил Коростелев в комментарии под постом Филиппова в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
На это ски-альпинист ответил: "Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь".
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В МОК назвали причину, почему россиянам не подарили смартфоны на ОИ
