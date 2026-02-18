ЛДПР подарит смартфоны обделенным на Олимпиаде российским атлетам

«

"Прекрасно понимаем, что телефоны и подарки - не главное. Главное - дух, воля, победы. Но сам жест говорит о многом. Поэтому мы в ЛДПР решили поступить иначе. Леонид Эдуардович Слуцкий поддержал идею: как только наши олимпийцы вернутся в Москву, мы встретим их как героев и вручим каждому современные смартфоны, еще лучше. И не только, кстати, их. Пусть знают: Родина их ценит, Родина их не бросает, и никакие "международные обиды" не помешают нам сказать спасибо своим чемпионам. Мы - команда. И ЛДПР всегда будет со своим спортом, со своими атлетами", - сказал Свищев.