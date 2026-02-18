ЛДПР подарит смартфоны обделенным на Олимпиаде российским атлетам

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подарит смартфоны российским олимпийцам, которых обделили организаторы Игр в Италии, как только они вернутся в Москву, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).
Ранее один из южнокорейских брендов - спонсор Олимпиады - представил эксклюзивный смартфон-раскладушку для участников зимних Игр в Италии. На сайте компании подчеркивалось, что телефоны с олимпийской гравировкой получат почти 3800 участников Олимпиады и Паралимпиады. При этом российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны, сообщил ски-альпинист Никита Филиппов.
"Прекрасно понимаем, что телефоны и подарки - не главное. Главное - дух, воля, победы. Но сам жест говорит о многом. Поэтому мы в ЛДПР решили поступить иначе. Леонид Эдуардович Слуцкий поддержал идею: как только наши олимпийцы вернутся в Москву, мы встретим их как героев и вручим каждому современные смартфоны, еще лучше. И не только, кстати, их. Пусть знают: Родина их ценит, Родина их не бросает, и никакие "международные обиды" не помешают нам сказать спасибо своим чемпионам. Мы - команда. И ЛДПР всегда будет со своим спортом, со своими атлетами", - сказал Свищев.
Парламентарий выразил надежду, что Международный олимпийский комитет (МОК) "придет в чувство" и вспомнит, что такое честность и справедливость.
"Взрослые люди, международный олимпийский комитет, спонсоры мирового уровня, а ведут себя как мелочные обидчики. Не дать спортсменам смартфоны только потому, что они из России... Это даже не политика, это уже уровень песочницы. Наши ребята ехали за медалями, за честью страны, за тем, чтобы показать свое мастерство. А вместо подарка получили зубную пасту. Спасибо, конечно, но мы не в поход собрались", - заключил он.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Допущенные к соревнованиям российские спортсмены могут выступать в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил демонстрацию российской символики. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что запреты в отношении российских спортсменов откровенно нарушают принципы Олимпийской хартии, где сказано о недопустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять.