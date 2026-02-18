Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР подарит смартфоны обделенным на Олимпиаде российским атлетам - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/olimpiada-2075169383.html
ЛДПР подарит смартфоны обделенным на Олимпиаде российским атлетам
ЛДПР подарит смартфоны обделенным на Олимпиаде российским атлетам - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
ЛДПР подарит смартфоны обделенным на Олимпиаде российским атлетам
ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подарит смартфоны российским олимпийцам, которых обделили организаторы Игр в Италии, как только они вернутся в... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T12:42:00+03:00
2026-02-18T12:42:00+03:00
международный олимпийский комитет (мок)
леонид слуцкий (политик)
зимние олимпийские игры 2026
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072826253_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_9acacc6d77bda5d501f3e7bf02693039.jpg
https://ria.ru/20260218/rodnina-2075167847.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072826253_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_424eaccd4e98c2b0ffda75d0da8df762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
международный олимпийский комитет (мок), леонид слуцкий (политик), зимние олимпийские игры 2026, вокруг спорта
Международный олимпийский комитет (МОК), Леонид Слуцкий (политик), Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта
ЛДПР подарит смартфоны обделенным на Олимпиаде российским атлетам

ЛДПР подарит смартфоны российским олимпийцам, которых обделили организаторы Игр

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подарит смартфоны российским олимпийцам, которых обделили организаторы Игр в Италии, как только они вернутся в Москву, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).
Ранее один из южнокорейских брендов - спонсор Олимпиады - представил эксклюзивный смартфон-раскладушку для участников зимних Игр в Италии. На сайте компании подчеркивалось, что телефоны с олимпийской гравировкой получат почти 3800 участников Олимпиады и Паралимпиады. При этом российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны, сообщил ски-альпинист Никита Филиппов.
«
"Прекрасно понимаем, что телефоны и подарки - не главное. Главное - дух, воля, победы. Но сам жест говорит о многом. Поэтому мы в ЛДПР решили поступить иначе. Леонид Эдуардович Слуцкий поддержал идею: как только наши олимпийцы вернутся в Москву, мы встретим их как героев и вручим каждому современные смартфоны, еще лучше. И не только, кстати, их. Пусть знают: Родина их ценит, Родина их не бросает, и никакие "международные обиды" не помешают нам сказать спасибо своим чемпионам. Мы - команда. И ЛДПР всегда будет со своим спортом, со своими атлетами", - сказал Свищев.
Парламентарий выразил надежду, что Международный олимпийский комитет (МОК) "придет в чувство" и вспомнит, что такое честность и справедливость.
"Взрослые люди, международный олимпийский комитет, спонсоры мирового уровня, а ведут себя как мелочные обидчики. Не дать спортсменам смартфоны только потому, что они из России... Это даже не политика, это уже уровень песочницы. Наши ребята ехали за медалями, за честью страны, за тем, чтобы показать свое мастерство. А вместо подарка получили зубную пасту. Спасибо, конечно, но мы не в поход собрались", - заключил он.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Допущенные к соревнованиям российские спортсмены могут выступать в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил демонстрацию российской символики. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что запреты в отношении российских спортсменов откровенно нарушают принципы Олимпий­ской хартии, где сказано о недо­пустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Роднина рассказала, от чего зависят шансы Петросян на олимпийскую медаль
Вчера, 12:32
 
Международный олимпийский комитет (МОК)Леонид Слуцкий (политик)Зимние Олимпийские игры 2026Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Марожан
    А. Рублев
    24
    66
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Чехия
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Спартак Москва
    6
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    СКА
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Ньюкасл
    1
    6
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Интер М
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Атлетико Мадрид
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Комо
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Арсенал
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала