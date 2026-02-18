Рейтинг@Mail.ru
Семин признался, что периодически смотрит трансляции соревнований ОИ
11:53 18.02.2026
Семин признался, что периодически смотрит трансляции соревнований ОИ
2026
Семин признался, что периодически смотрит трансляции соревнований ОИ

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Бывший главный тренер национальной команды по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что периодически смотрит трансляции соревнований Олимпийских игр в Италии, рассчитывает на завоевание медали российской фигуристкой Аделией Петросян и впечатлен уровнем игры хоккейной сборной Канады.
Чемпионка России Петросян после короткой программы идет на пятом месте, соревнования в женском одиночном катании завершатся в четверг. Во вторник в Милане прошли квалификационные матчи плей-офф по хоккею. Сборная Германии обыграла команду Франции (5:1), сборная Швейцарии нанесла поражение команде Италии (3:0), сборная Чехии одолела команду Дании (3:2), сборная Швеции выиграла у команды Латвии (5:1). По итогам групповой стадии ранее напрямую в четвертьфинал вышли сборные Канады, США, Финляндии и Словакии. Имеющие первый номер посева по итогам группового этапа канадцы в четвертьфинале сыграют в среду с соперниками из Чехии.
"Что-то из соревнований на Олимпиаде я смотрю, а что-то — нет. Выступление нашей фигуристки Аделии Петросян я не видел, потому что (параллельно) шел футбол. Все ее хвалят, и я думаю, что она единственная из наших спортсменов, кто может завоевать медаль. Я смотрю хоккей, мне очень нравится игра сборной Канады. До этого смотрел мужское фигурное катание, очень интересными были соревнования по конькам и шорт-треку. Спорт всегда интересен, что получается, то и смотрю", - сказал Семин.
"Глядя на то, как сейчас играют канадцы, я думаю, что им равных нет. Считаю, что конкуренцию им могут составить американцы и шведы", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до участия в Играх.
