Семин признался, что периодически смотрит трансляции соревнований ОИ

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Бывший главный тренер национальной команды по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что периодически смотрит трансляции соревнований Олимпийских игр в Италии, рассчитывает на завоевание медали российской фигуристкой Аделией Петросян и впечатлен уровнем игры хоккейной сборной Канады.

"Глядя на то, как сейчас играют канадцы, я думаю, что им равных нет. Считаю, что конкуренцию им могут составить американцы и шведы", - добавил собеседник агентства.