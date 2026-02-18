Рейтинг@Mail.ru
Медведев впервые с 2022 года проиграл Циципасу - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
17:23 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/medvedev-2075265959.html
Медведев впервые с 2022 года проиграл Циципасу
Медведев впервые с 2022 года проиграл Циципасу - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Медведев впервые с 2022 года проиграл Циципасу
Первая ракетка России Даниил Медведев уступил греческому теннисисту Стефаносу Циципасу в матче второго круга турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T17:23:00+03:00
2026-02-18T17:23:00+03:00
теннис
спорт
россия
доха
даниил медведев
венгрия
стефанос циципас
андрей рублев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069754992_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d53c70d3f903d059c8739f6ba73a3cc8.jpg
https://ria.ru/20260218/rybakina-2075232704.html
россия
доха
венгрия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069754992_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_df5706aa35967ff685f514bcdfae07ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, доха, даниил медведев, венгрия, стефанос циципас, андрей рублев
Теннис, Спорт, Россия, Доха, Даниил Медведев, Венгрия, Стефанос Циципас, Андрей Рублев
Медведев впервые с 2022 года проиграл Циципасу

Медведев впервые с 2022 года проиграл Циципасу, уступив на турнире в Дохе

© Соцсети Australian OpenДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Соцсети Australian Open
Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев уступил греческому теннисисту Стефаносу Циципасу в матче второго круга турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов.
Встреча завершилась поражением Медведева (11-я ракетка мира) со счетом 3:6, 4:6. Соперники провели на корте 1 час 16 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Qatar Open
18 февраля 2026 • начало в 16:05
Завершен
Даниил Медведев
0 : 23:64:6
Стефанос Циципас
Календарь Турнирная таблица История встреч
Циципас обыграл Медведева впервые с итогового турнира 2022 года. Россиянин по-прежнему ведет в личном противостоянии со счетом 10-5.
В четвертьфинале Циципас (33) сыграет с победителем матча Фабиан Марожан (Венгрия, 48) - Андрей Рублев (Россия, 14).
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дубае
Вчера, 15:28
 
ТеннисСпортРоссияДохаДаниил МедведевВенгрияСтефанос ЦиципасАндрей Рублев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Марожан
    А. Рублев
    24
    66
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Чехия
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Спартак Москва
    6
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    СКА
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Ньюкасл
    1
    6
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Интер М
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Атлетико Мадрид
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Комо
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Арсенал
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала