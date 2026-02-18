Хоккеист сборной Франции предстанет перед судом за нападение на вратаря

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Защитник сборной Франции по хоккею Пьер Кринон, отстраненный во время Олимпийских игр в Италии, предстанет перед судом за нападение на соперника в матче национального чемпионата, сообщает Le Parisien со ссылкой на прокуратуру Гренобля.
По данным источника, игроку "Гренобля" Кринону придется 27 мая ответить в суде по обвинению в умышленном причинении вреда с применением оружия в отношении вратаря "Анже" Мэттью О'Коннора. В заявлении говорится, что 30 ноября во время хоккейного матча между "Греноблем" и "Анже" Кринон, не скинув краги, ударил голкипера в голову, в результате чего тот был нетрудоспособен в течение трех дней из-за травмы лица. За это нарушение Кринон уже был дисквалифицирован лигой на семь матчей.
По словам прокурора, делу был дан ход на фоне неоднократных актов насилия со стороны Кринона на Олимпиаде в Италии. Игрок был отстранен до конца Игр за драку с канадским нападающим Томом Уилсоном во время встречи группового этапа 15 февраля. Позднее французы выбыли из олимпийского турнира, уступив в квалификационном раунде плей-офф немцам.