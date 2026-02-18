Рейтинг@Mail.ru
Хоккеист сборной Франции предстанет перед судом за нападение на вратаря
Хоккей
 
10:37 18.02.2026
Хоккеист сборной Франции предстанет перед судом за нападение на вратаря
Хоккеист сборной Франции предстанет перед судом за нападение на вратаря
Защитник сборной Франции по хоккею Пьер Кринон, отстраненный во время Олимпийских игр в Италии, предстанет перед судом за нападение на соперника в матче...
Хоккеист сборной Франции предстанет перед судом за нападение на вратаря

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Защитник сборной Франции по хоккею Пьер Кринон, отстраненный во время Олимпийских игр в Италии, предстанет перед судом за нападение на соперника в матче национального чемпионата, сообщает Le Parisien со ссылкой на прокуратуру Гренобля.
По данным источника, игроку "Гренобля" Кринону придется 27 мая ответить в суде по обвинению в умышленном причинении вреда с применением оружия в отношении вратаря "Анже" Мэттью О'Коннора. В заявлении говорится, что 30 ноября во время хоккейного матча между "Греноблем" и "Анже" Кринон, не скинув краги, ударил голкипера в голову, в результате чего тот был нетрудоспособен в течение трех дней из-за травмы лица. За это нарушение Кринон уже был дисквалифицирован лигой на семь матчей.
По словам прокурора, делу был дан ход на фоне неоднократных актов насилия со стороны Кринона на Олимпиаде в Италии. Игрок был отстранен до конца Игр за драку с канадским нападающим Томом Уилсоном во время встречи группового этапа 15 февраля. Позднее французы выбыли из олимпийского турнира, уступив в квалификационном раунде плей-офф немцам.
Хоккеисты сборной Канады на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Определились все четвертьфиналисты мужского олимпийского хоккейного турнира
