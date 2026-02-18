Хоккеист сборной Франции предстанет перед судом за нападение на вратаря

По данным источника, игроку "Гренобля" Кринону придется 27 мая ответить в суде по обвинению в умышленном причинении вреда с применением оружия в отношении вратаря "Анже" Мэттью О'Коннора. В заявлении говорится, что 30 ноября во время хоккейного матча между "Греноблем" и "Анже" Кринон, не скинув краги, ударил голкипера в голову, в результате чего тот был нетрудоспособен в течение трех дней из-за травмы лица. За это нарушение Кринон уже был дисквалифицирован лигой на семь матчей.