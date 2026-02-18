Умер заслуженный тренер по тяжелой атлетике Книга

«

"Во многом благодаря таланту и мастерству Владимира Никитовича его самый знаменитый ученик – Андрей Чемеркин, добился в 1996 году триумфа на летних Олимпийских играх в Атланте и продемонстрировал блестящие результаты на других крупнейших международных и отечественных турнирах. В сердцах многих о Владимире Книге навсегда останется память как о прекрасном наставнике, великолепном организаторе, человеке замечательной души и выдающихся личностных качеств", - говорится в сообщении.