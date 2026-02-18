https://ria.ru/20260218/kniga-2075173251.html
Умер заслуженный тренер по тяжелой атлетике Книга
Умер заслуженный тренер по тяжелой атлетике Книга - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Умер заслуженный тренер по тяжелой атлетике Книга
Заслуженный тренер России по тяжелой атлетике Владимир Книга умер в возрасте 73 лет, сообщает пресс-служба Министерства спорта Ставропольского края в соцсети... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T12:49:00+03:00
2026-02-18T12:49:00+03:00
2026-02-18T12:49:00+03:00
тяжелая атлетика
владимир книга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149899/45/1498994526_0:251:4912:3014_1920x0_80_0_0_0323e19bf62869e9af50094d44a4f682.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149899/45/1498994526_280:0:4632:3264_1920x0_80_0_0_4ba8d8da0c4f3b1281c9c4d2d430d713.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тяжелая атлетика, владимир книга
Тяжелая атлетика, Владимир Книга
Умер заслуженный тренер по тяжелой атлетике Книга
Тренер чемпиона Игр тяжелоатлета Чемеркина Владимир Книга умер в возрасте 73 лет
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер России по тяжелой атлетике Владимир Книга умер в возрасте 73 лет, сообщает пресс-служба Министерства спорта Ставропольского края в соцсети "ВКонтакте".
Книга был тренером олимпийского чемпиона 1996 года в весовой категории свыше 108 кг Андрея Чемеркина. Причина смерти специалиста не уточняется.
«
"Во многом благодаря таланту и мастерству Владимира Никитовича его самый знаменитый ученик – Андрей Чемеркин, добился в 1996 году триумфа на летних Олимпийских играх в Атланте и продемонстрировал блестящие результаты на других крупнейших международных и отечественных турнирах. В сердцах многих о Владимире Книге навсегда останется память как о прекрасном наставнике, великолепном организаторе, человеке замечательной души и выдающихся личностных качеств", - говорится в сообщении.
Помимо золота на Играх-1996 в Атланте, супертяжеловес Чемеркин становился бронзовым призером Олимпиады 2000 года в Сиднее. На его счету также четыре победы на чемпионатах мира и две золотые медали чемпионата Европы. Чемеркин - восьмикратный рекордсмен мира. Он скончался 12 сентября в возрасте 53 лет.