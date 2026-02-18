Рейтинг@Mail.ru
Умер заслуженный тренер по тяжелой атлетике Книга
18.02.2026
Умер заслуженный тренер по тяжелой атлетике Книга
Умер заслуженный тренер по тяжелой атлетике Книга - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Умер заслуженный тренер по тяжелой атлетике Книга
Заслуженный тренер России по тяжелой атлетике Владимир Книга умер в возрасте 73 лет, сообщает пресс-служба Министерства спорта Ставропольского края в соцсети... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Умер заслуженный тренер по тяжелой атлетике Книга

Тренер чемпиона Игр тяжелоатлета Чемеркина Владимир Книга умер в возрасте 73 лет

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер России по тяжелой атлетике Владимир Книга умер в возрасте 73 лет, сообщает пресс-служба Министерства спорта Ставропольского края в соцсети "ВКонтакте".
Книга был тренером олимпийского чемпиона 1996 года в весовой категории свыше 108 кг Андрея Чемеркина. Причина смерти специалиста не уточняется.
"Во многом благодаря таланту и мастерству Владимира Никитовича его самый знаменитый ученик – Андрей Чемеркин, добился в 1996 году триумфа на летних Олимпийских играх в Атланте и продемонстрировал блестящие результаты на других крупнейших международных и отечественных турнирах. В сердцах многих о Владимире Книге навсегда останется память как о прекрасном наставнике, великолепном организаторе, человеке замечательной души и выдающихся личностных качеств", - говорится в сообщении.
Помимо золота на Играх-1996 в Атланте, супертяжеловес Чемеркин становился бронзовым призером Олимпиады 2000 года в Сиднее. На его счету также четыре победы на чемпионатах мира и две золотые медали чемпионата Европы. Чемеркин - восьмикратный рекордсмен мира. Он скончался 12 сентября в возрасте 53 лет.
 
