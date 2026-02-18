"Салават Юлаев" разгромил "Трактор" в матче КХЛ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Егор Сучков (13-я минута), Евгений Кузнецов (16), Девин Броссо (38, 60), Шелдон Ремпал (51) и Джек Родуолд (58). Голкипер уфимской команды Семен Вязовой отразил 24 броска, оформив второй в сезоне и седьмой в карьере шатаут в КХЛ.
18 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
12:41 • Егор Сучков
15:51 • Евгений Кузнецов
(Егор Сучков, Шелдон Ремпал)
17:47 • Девин Броссо
(Ярослав Цулыгин, Джек Родвальд)
10:00 • Шелдон Ремпал
(Девин Броссо)
18:01 • Джек Родвальд
(Евгений Кузнецов, Дин Стюарт)
19:54 • Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Евгений Кузнецов)
"Салават Юлаев", набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Трактор" с 58 баллами располагается на седьмой строчке.
В следующем матче "Трактор" 20 февраля примет череповецкую "Северсталь", двумя днями позднее "Салават Юлаев" дома сыграет с московским "Спартаком".
