Рейтинг@Mail.ru
"Салават Юлаев" разгромил "Трактор" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:19 18.02.2026 (обновлено: 19:26 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/kkhl-2075296624.html
"Салават Юлаев" разгромил "Трактор" в матче КХЛ
"Салават Юлаев" разгромил "Трактор" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
"Салават Юлаев" разгромил "Трактор" в матче КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T19:19:00+03:00
2026-02-18T19:26:00+03:00
хоккей
спорт
евгений кузнецов
салават юлаев
трактор
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748321950_0:36:2548:1469_1920x0_80_0_0_67810ddfb8bebb1e26009cea75576a6e.jpg
https://ria.ru/20260218/amur-2075275548.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748321950_91:0:2459:1776_1920x0_80_0_0_6b565fa86938f067d5ab97e39dd0a2c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений кузнецов, салават юлаев, трактор, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Кузнецов, Салават Юлаев, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Салават Юлаев" разгромил "Трактор" в матче КХЛ

"Салават Юлаев" благодаря шатауту Вязового обыграл "Трактор" в матче КХЛ

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкХоккеисты "Салавата Юлаева"
Хоккеисты Салавата Юлаева - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Салавата Юлаева". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Егор Сучков (13-я минута), Евгений Кузнецов (16), Девин Броссо (38, 60), Шелдон Ремпал (51) и Джек Родуолд (58). Голкипер уфимской команды Семен Вязовой отразил 24 броска, оформив второй в сезоне и седьмой в карьере шатаут в КХЛ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Трактор
0 : 6
Салават Юлаев
12:41 • Егор Сучков
(Евгений Кузнецов)
15:51 • Евгений Кузнецов
(Егор Сучков, Шелдон Ремпал)
17:47 • Девин Броссо
(Ярослав Цулыгин, Джек Родвальд)
10:00 • Шелдон Ремпал
(Девин Броссо)
18:01 • Джек Родвальд
(Евгений Кузнецов, Дин Стюарт)
19:54 • Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Евгений Кузнецов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Салават Юлаев", набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Трактор" с 58 баллами располагается на седьмой строчке.
В следующем матче "Трактор" 20 февраля примет череповецкую "Северсталь", двумя днями позднее "Салават Юлаев" дома сыграет с московским "Спартаком".
Хоккеисты Амура. - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Амур" в овертайме обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
Вчера, 17:52
 
ХоккейСпортЕвгений КузнецовСалават ЮлаевТракторКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Марожан
    А. Рублев
    24
    66
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Чехия
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Спартак Москва
    6
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    СКА
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Ньюкасл
    1
    6
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Интер М
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Атлетико Мадрид
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Комо
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Арсенал
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала