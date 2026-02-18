Определились все четвертьфиналисты мужского олимпийского хоккейного турнира

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Стали известны все четвертьфинальные пары мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Италии.

Все четвертьфинальные матчи пройдут в среду, 18 февраля. В полуфинале команда с наивысшим номером посева сыграет со сборной с самым низким рейтингом.