Определились все четвертьфиналисты мужского олимпийского хоккейного турнира - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Хоккей
 
01:54 18.02.2026
Определились все четвертьфиналисты мужского олимпийского хоккейного турнира
Определились все четвертьфиналисты мужского олимпийского хоккейного турнира
Стали известны все четвертьфинальные пары мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Определились все четвертьфиналисты мужского олимпийского хоккейного турнира

Стали известны все четвертьфинальные пары мужского хоккейного турнира на ОИ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Стали известны все четвертьфинальные пары мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Италии.
Во вторник в Милане прошли квалификационные матчи плей-офф. Сборная Германии обыграла команду Франции (5:1), сборная Швейцарии нанесла поражение команде Италии (3:0), сборная Чехии одолела команду Дании (3:2), сборная Швеции выиграла у команды Латвии (5:1). По итогам групповой стадии напрямую в четвертьфинал вышли сборные Канады, США, Финляндии и Словакии.
Хоккеист сборной Словакии Мартин Гернат празднует гол на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Звезды КХЛ и Канада узнали соперников на Олимпиаде: все расклады плей-офф
01:45
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Словакия (3-й номер посева по итогам группового этапа) - Германия (6);
Канада (1) - Чехия (8);
Финляндия (4) - Швейцария (5);
США (2) - Швеция (7).
Все четвертьфинальные матчи пройдут в среду, 18 февраля. В полуфинале команда с наивысшим номером посева сыграет со сборной с самым низким рейтингом.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Хоккеисты сборной Франции на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Главный позор Олимпиады: заменившую Россию команду выносят все
15 февраля, 22:20
 
Хоккей Спорт Италия Национальная хоккейная лига (НХЛ) Зимние Олимпийские игры 2026 Германия Швейцария
 
