Шведские хоккеисты победили латвийцев в матче за выход в 1/4 финала ОИ
Хоккей
Хоккей
 
01:40 18.02.2026
Шведские хоккеисты победили латвийцев в матче за выход в 1/4 финала ОИ
Шведские хоккеисты победили латвийцев в матче за выход в 1/4 финала ОИ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Шведские хоккеисты победили латвийцев в матче за выход в 1/4 финала ОИ
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в квалификационном матче за выход в 1/4 финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T01:40:00+03:00
2026-02-18T01:40:00+03:00
хоккей
спорт
швеция
адриан кемпе
филип форсберг
габриэль ландескуг
италия
латвия
швеция
италия
латвия
2026
спорт, швеция, адриан кемпе, филип форсберг, габриэль ландескуг, италия, латвия, национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Швеция, Адриан Кемпе, Филип Форсберг, Габриэль Ландескуг, Италия, Латвия, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Шведские хоккеисты победили латвийцев в матче за выход в 1/4 финала ОИ

Сборная Швеции по хоккею сыграет с американцами в 1/4 финала ОИ

© REUTERS / Mike SegarЭпизод матча Швеция - Латвия на Олимпиаде-2026
Эпизод матча Швеция - Латвия на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / Mike Segar
Эпизод матча Швеция - Латвия на Олимпиаде-2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сборная Швеции обыграла команду Латвии в квалификационном матче за выход в 1/4 финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии.
Встреча в Милане завершилась со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). У победителей шайбы забросили Адриан Кемпе (11-я минута), Габриэль Ландескуг (12), Филип Форсберг (28), Мика Зибанежад (46) и Вильям Нюландер (54). В составе сборной Латвии отличился Эдуард Тралмакс (31).
Olympic Games Final Stage
17 февраля 2026 • начало в 23:10
Завершен
Швеция
5 : 1
Латвия
10:55 • Адриан Кемпе
(Юэль Эрикссон Эк, Вильям Нюландер)
11:36 • Габриэль Ландескуг
(Лукас Рэймонд, Мика Зибанежад)
27:36 • Филип Форсберг
(Эрик Карлссон, Филип Броберг)
45:54 • Мика Зибанежад
(Лукас Рэймонд, Габриэль Ландескуг)
53:18 • Вильям Нюландер
(Лукас Рэймонд, Расмус Дэлин)
30:47 • Eduards Tralmaks
(Alberts Smits, Тедди Блугерс)
В четвертьфинале сборная Швеции сыграет с командой США, которая отобралась в эту стадию напрямую по итогам группового этапа. Матч пройдет в среду, 18 февраля. На Олимпиаде 2022 года в Пекине шведы заняли четвертое место.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Хоккей
 
