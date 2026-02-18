https://ria.ru/20260218/khokkey-2075089778.html
Шведские хоккеисты победили латвийцев в матче за выход в 1/4 финала ОИ
Шведские хоккеисты победили латвийцев в матче за выход в 1/4 финала ОИ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Шведские хоккеисты победили латвийцев в матче за выход в 1/4 финала ОИ
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в квалификационном матче за выход в 1/4 финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T01:40:00+03:00
2026-02-18T01:40:00+03:00
2026-02-18T01:40:00+03:00
хоккей
спорт
швеция
адриан кемпе
филип форсберг
габриэль ландескуг
италия
латвия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075089004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c278a6e9ec4798523cd131421252507.jpg
https://ria.ru/20260217/khokkey-2074998980.html
швеция
италия
латвия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075089004_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_9059a9299ebf38b51fa687795800f6e5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, швеция, адриан кемпе, филип форсберг, габриэль ландескуг, италия, латвия, национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Швеция, Адриан Кемпе, Филип Форсберг, Габриэль Ландескуг, Италия, Латвия, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Шведские хоккеисты победили латвийцев в матче за выход в 1/4 финала ОИ
Сборная Швеции по хоккею сыграет с американцами в 1/4 финала ОИ