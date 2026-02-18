"КАМАЗ-мастер" примет участие в международном ралли "Такла-Макан"

«

"Рад, что долгие переговоры об участии российских и белорусских спортсменов в этой международной гонке завершились положительно. "Такла-Макан" — это очень серьезная гонка. Хорошо помню пески Китая по ралли "Шелковый путь": сложные, коварные, но невероятно интересные. Уверен, новая трасса подарит нам не менее яркую борьбу. Мы соскучились по настоящей песчаной стихии и готовы бросить вызов нашим соперникам", — рассказал руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев.