"КАМАЗ-мастер" примет участие в международном ралли "Такла-Макан" 18.02.2026
18:16 18.02.2026
"КАМАЗ-мастер" примет участие в международном ралли "Такла-Макан"
Команда "КАМАЗ-мастер" впервые примет участие в международном ралли "Такла-Макан" в 2026 году. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
автоспорт, эдуард николаев, камаз-мастер, авто
Автоспорт, Эдуард Николаев, КАМАЗ-мастер, Авто
© Фото : пресс-служба "КАМАЗ-мастер""КАМАЗ-мастер" на сборах в Китае
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Команда "КАМАЗ-мастер" впервые примет участие в международном ралли "Такла-Макан" в 2026 году.
Ралли, получившее прозвище "Дакар Востока", пройдет с 16 мая по 3 июня. Гонщики стартуют в Урумчи (Китай) и финишируют в Аксу (Казахстан). Дистанция гонки составит 8 тысяч километров, из которых 4,2 тысячи — скоростные спецучастки.
«
"Рад, что долгие переговоры об участии российских и белорусских спортсменов в этой международной гонке завершились положительно. "Такла-Макан" — это очень серьезная гонка. Хорошо помню пески Китая по ралли "Шелковый путь": сложные, коварные, но невероятно интересные. Уверен, новая трасса подарит нам не менее яркую борьбу. Мы соскучились по настоящей песчаной стихии и готовы бросить вызов нашим соперникам", — рассказал руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев.
Ралли "Такла-Макан" включит в себя четыре категории техники: автомобили, мотоциклы, грузовики и транспортные средства на новых источниках энергии. Помимо "КАМАЗ-мастер", в классе грузовиков выступят их принципиальные соперники "МАЗ-СПОРТавто" и "УРАЛ".
АвтоспортЭдуард НиколаевКАМАЗ-мастерАвто
 
