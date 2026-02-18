https://ria.ru/20260218/hachanov-2075237131.html
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл венгра Мартона Фучовича во втором круге турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
доха
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
Хачанов обыграл венгра Фучовича и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе