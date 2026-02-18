Авербух рассказал, почему Гуменника не позвали на показательные выступления

«

"Мне сложно комментировать, потому что я не знаю правил приглашения, но я видел, кого пригласили. Тот же Илья Малинин как олимпийский чемпион в команде приглашен. Чтобы пригласили в показательные, нужно быть как минимум в пятерке, поэтому у нас не может быть никаких вопросов", - сказал Авербух РИА Новости.