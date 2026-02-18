https://ria.ru/20260218/gumennik-2075318809.html
Авербух рассказал, почему Гуменника не позвали на показательные выступления
Авербух рассказал, почему Гуменника не позвали на показательные выступления
2026-02-18T21:16:00+03:00
фигурное катание
илья авербух
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
илья авербух, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Илья Авербух, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Авербух рассказал, почему Гуменника не позвали на показательные выступления
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник не получил приглашения на участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии, поскольку не смог попасть в пятерку сильнейших в мужском одиночном катании, считает вице-чемпион Игр-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.
Ранее Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, он не примет участия в показательных выступлениях, которые пройдут 21 февраля. Призеры соревнований получают обязательные приглашения, еще четырех фигуристов среди мужчин-одиночников выбрали организаторы. Гуменник не вошел в их число.
«
"Мне сложно комментировать, потому что я не знаю правил приглашения, но я видел, кого пригласили. Тот же Илья Малинин как олимпийский чемпион в команде приглашен. Чтобы пригласили в показательные, нужно быть как минимум в пятерке, поэтому у нас не может быть никаких вопросов", - сказал Авербух РИА Новости.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.