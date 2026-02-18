Рейтинг@Mail.ru
Авербух рассказал, почему Гуменника не позвали на показательные выступления - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:16 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/gumennik-2075318809.html
Авербух рассказал, почему Гуменника не позвали на показательные выступления
Авербух рассказал, почему Гуменника не позвали на показательные выступления - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Авербух рассказал, почему Гуменника не позвали на показательные выступления
Российский фигурист Петр Гуменник не получил приглашения на участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии, поскольку не смог попасть в... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T21:16:00+03:00
2026-02-18T21:16:00+03:00
фигурное катание
илья авербух
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074320021_0:99:3043:1812_1920x0_80_0_0_a89666bae6a787a08eff9386e8afda44.jpg
https://ria.ru/20260218/averbukh-2075318412.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074320021_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_5b472857f2147f6e11ed30c47ec665cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
илья авербух, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Илья Авербух, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Авербух рассказал, почему Гуменника не позвали на показательные выступления

Авербух связал неприглашение Гуменника на показательные номера с его результатом

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник не получил приглашения на участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии, поскольку не смог попасть в пятерку сильнейших в мужском одиночном катании, считает вице-чемпион Игр-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.
Ранее Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, он не примет участия в показательных выступлениях, которые пройдут 21 февраля. Призеры соревнований получают обязательные приглашения, еще четырех фигуристов среди мужчин-одиночников выбрали организаторы. Гуменник не вошел в их число.
«
"Мне сложно комментировать, потому что я не знаю правил приглашения, но я видел, кого пригласили. Тот же Илья Малинин как олимпийский чемпион в команде приглашен. Чтобы пригласили в показательные, нужно быть как минимум в пятерке, поэтому у нас не может быть никаких вопросов", - сказал Авербух РИА Новости.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.
Гала-шоу И. Авербуха Ледниковый период. Снова вместе - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Авербух назвал условие, при котором Петросян выиграет Олимпиаду
Вчера, 21:13
 
Фигурное катаниеИлья АвербухЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Марожан
    А. Рублев
    24
    66
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Чехия
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Спартак Москва
    6
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    СКА
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Ньюкасл
    1
    6
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Интер М
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Атлетико Мадрид
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Комо
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Арсенал
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала