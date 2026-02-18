Русского фигуриста не позвали на гала-вечер Игр. Кто запретил Гуменника?

Петр Гуменник настолько очаровал публику на Олимпиаде, что все с нетерпением ждали его на показательных выступлениях в шикарном образе трансформера "Оптимуса Прайма". И тут прилетает информация, что в списках, сформированных организаторами, нашего фигуриста не оказалось. Что, опять русофобия?
Гуменника прокатили?
Приглашение на гала-вечер – вообще не обязательное условие ни на одном из турниров, включая Олимпиаду. Точнее для тех, кто не попал в призовую тройку. Согласно регламенту, на олимпийском турнире в обязательном порядке зовут выступать медалистов в каждом виде. Это непреложное правило. Поэтому Петру, чтобы гарантированно показать себя на гала, надо было попадать в топ-3 – и организаторы уже бы не отвертелись. И, кстати, шансы-то были…
А все, что кроме – на совести и усмотрение организаторов. Помимо попавших в призы Михаила Шайдорова (Казахстан, золото), Юмы Кагиямы (серебро, Япония) и Сюна Сато (Япония, бронза), в списке оказались кореец Чха Чжун Хван (четвертое место), американец Илья Малинин (8-й в личном турнире, но при этом олимпийский чемпион в команде), итальянец Даниэль Грассль (девятый) и француз Адам Сяо Хим Фа (седьмой).
И вот смотришь на этот список и думаешь – получается, Гуменника-то прокатили? Он ведь шестой, а в пул попали сразу несколько человек из середины-подвала таблицы.
© Getty Images / Dean MouhtaropoulosПетр Гуменник на Олимпиаде
Петр Гуменник на Олимпиаде
Что там делает заваливший турнир итальянец?
И снова нет. При более детальном рассмотрении начинаешь понимать логику организаторов. Почему Петр не попал? Пожалуй, самое главное – по какой-то причине устроители, очевидно, так и не узнали, что у него есть шикарный показательный номер. Долгое время на международных стартах была практика приглашения на гала тех фигуристов, у кого есть "коронка" в виде классной, любимой публикой программы. Так было, в частности, с бронзовым призером чемпионата Европы грузином Морисом Квителашвили, чей "Алладин" взрывал трибуны везде, где он участвовал.
Гуменник имел все шансы повторить этот путь. При этом других причин звать нашего парня, если копнуть глубже, не было. Дело в том, что гала – это своего рода выход на бис. А на бис зовут либо признанных звезд, либо тех, кто точно раскачает публику. В первую категорию россиянин пока, увы, не входит. Не по своей вине, разумеется, но его путь в большом международном спорте по взрослым еще только начинается. Приехав в Милан без рейтинга, он забрался в топ-6 – шикарный результат на будущее, но здесь и сейчас этого не совсем достаточно.
А что же могут предложить остальные? Начнем с Грассля, обладателя худшего места в таблице. С ним все элементарно – он итальянец. Местных вообще очень часто зовут на гала, даже если они выступили отвратительно – на них просто лучше среагирует местный зритель. Даниэль не показал на домашнем льду максимум, но и слишком низко не упал – этого было достаточно для брони места на показательных.
Сяо Хим Фа, казалось бы, не итальянец – и тем не менее он тоже в списках. Почему? Очень просто – он двукратный чемпион Европы и один из лучших фигуристов планеты. Он соревновался на протяжении всего текущего олимпийского цикла и регулярно появлялся перед международной аудиторией. Увы, но его котировки в сравнении с Петиными с этих точек зрения элементарно выше. Пока что!
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЧемпион Европы 2023 года француз Адам Сяо Хим Фа
Чемпион Европы 2023 года француз Адам Сяо Хим Фа
Наконец, Чха Чжун Хван. Казалось бы, он-то здесь каким боком? Но и тут есть логика. Во-первых, он в шаге от медали Олимпиады, хотя не обладает широким набором четверных прыжков. Он берет свое за счет качественного катания и выверенных программ – зритель такое любит. Подобная репутация числится за ним не первый год. А во-вторых, по ходу этих Игр его неоднократно называли одним из самых красивых спортсменов мира. Что, разумеется, не было главной причиной, но явно не прошло мимо организаторов.
Получается, в подобном решении даже можно усмотреть логику? Разумеется. Ну и чтобы развеять все оставшиеся сомнения – пример канадца Стивена Гоголева. Он, во-первых, не россиянин (хоть и имеет корни – но Малинин ведь тоже!), а во-вторых, занял на одно место выше Гуменника, но тоже оказался вне списков.
Просто так бывает, и в этом нет ничего страшного. Гораздо важнее, что Петр уезжает из Милана совершенно другим человеком – опытным, стрессоустойчивым и значительно более статусным. А это значит, что впереди у него еще не одно гала-шоу.