Русского фигуриста не позвали на гала-вечер Игр. Кто запретил Гуменника?

Петр Гуменник настолько очаровал публику на Олимпиаде, что все с нетерпением ждали его на показательных выступлениях в шикарном образе трансформера "Оптимуса Прайма". И тут прилетает информация, что в списках, сформированных организаторами, нашего фигуриста не оказалось. Что, опять русофобия?

Гуменника прокатили?

Приглашение на гала-вечер – вообще не обязательное условие ни на одном из турниров, включая Олимпиаду. Точнее для тех, кто не попал в призовую тройку. Согласно регламенту, на олимпийском турнире в обязательном порядке зовут выступать медалистов в каждом виде. Это непреложное правило. Поэтому Петру, чтобы гарантированно показать себя на гала, надо было попадать в топ-3 – и организаторы уже бы не отвертелись. И, кстати, шансы-то были…

© Getty Images / Dean Mouhtaropoulos Петр Гуменник на Олимпиаде © Getty Images / Dean Mouhtaropoulos Петр Гуменник на Олимпиаде

Что там делает заваливший турнир итальянец?

И снова нет. При более детальном рассмотрении начинаешь понимать логику организаторов. Почему Петр не попал? Пожалуй, самое главное – по какой-то причине устроители, очевидно, так и не узнали, что у него есть шикарный показательный номер. Долгое время на международных стартах была практика приглашения на гала тех фигуристов, у кого есть "коронка" в виде классной, любимой публикой программы. Так было, в частности, с бронзовым призером чемпионата Европы грузином Морисом Квителашвили , чей "Алладин" взрывал трибуны везде, где он участвовал.

Гуменник имел все шансы повторить этот путь. При этом других причин звать нашего парня, если копнуть глубже, не было. Дело в том, что гала – это своего рода выход на бис. А на бис зовут либо признанных звезд, либо тех, кто точно раскачает публику. В первую категорию россиянин пока, увы, не входит. Не по своей вине, разумеется, но его путь в большом международном спорте по взрослым еще только начинается. Приехав в Милан без рейтинга, он забрался в топ-6 – шикарный результат на будущее, но здесь и сейчас этого не совсем достаточно.

А что же могут предложить остальные? Начнем с Грассля, обладателя худшего места в таблице. С ним все элементарно – он итальянец. Местных вообще очень часто зовут на гала, даже если они выступили отвратительно – на них просто лучше среагирует местный зритель. Даниэль не показал на домашнем льду максимум, но и слишком низко не упал – этого было достаточно для брони места на показательных.

Сяо Хим Фа, казалось бы, не итальянец – и тем не менее он тоже в списках. Почему? Очень просто – он двукратный чемпион Европы и один из лучших фигуристов планеты. Он соревновался на протяжении всего текущего олимпийского цикла и регулярно появлялся перед международной аудиторией. Увы, но его котировки в сравнении с Петиными с этих точек зрения элементарно выше. Пока что!

Наконец, Чха Чжун Хван. Казалось бы, он-то здесь каким боком? Но и тут есть логика. Во-первых, он в шаге от медали Олимпиады, хотя не обладает широким набором четверных прыжков. Он берет свое за счет качественного катания и выверенных программ – зритель такое любит. Подобная репутация числится за ним не первый год. А во-вторых, по ходу этих Игр его неоднократно называли одним из самых красивых спортсменов мира. Что, разумеется, не было главной причиной, но явно не прошло мимо организаторов.

Получается, в подобном решении даже можно усмотреть логику? Разумеется. Ну и чтобы развеять все оставшиеся сомнения – пример канадца Стивена Гоголева. Он, во-первых, не россиянин (хоть и имеет корни – но Малинин ведь тоже!), а во-вторых, занял на одно место выше Гуменника, но тоже оказался вне списков.