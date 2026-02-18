https://ria.ru/20260218/gauff-2075317804.html
Гауфф отыграла матчболы и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
Гауфф отыграла матчболы и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Гауфф отыграла матчболы и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
Четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
