Гауфф отыграла матчболы и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
Теннис
 
21:08 18.02.2026
Гауфф отыграла матчболы и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
Гауфф отыграла матчболы и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
Четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
2026
Теннис, Кори Гауфф, Элиз Мертенс, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Гауфф отыграла матчболы и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Гауфф вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, отыграв три матчбола против Мертенс

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
В матче второго круга Гауфф (3-й номер посева) обыграла представительницу Бельгии Элизу Мертенс со счетом 2:6, 7:6 (11:9), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.
На тай-брейке второго сета Гауфф отыграла три матчбола у соперницы.
В четвертьфинале Гауфф сыграет с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) - Александра Эала (Филиппины).
