Рейтинг@Mail.ru
Никита Филиппов на Олимпиаде-2026: биография, фото, карьера ски-альпиниста
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
08:00 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/filippov-2075045959.html
Русский атлет идет за медалью Олимпиады с лозунгом Аршавина: порвет всех?
Никита Филиппов на Олимпиаде-2026: биография, фото, карьера ски-альпиниста
Русский атлет идет за медалью Олимпиады с лозунгом Аршавина: порвет всех?
Российский спортсмен может завоевать первую медаль на Олимпиаде. РИА Новости Спорт рассказывает о новой дисциплине Игр, где у нас весьма неплохие перспективы на РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T08:00:00+03:00
2026-02-18T08:00:00+03:00
лыжные гонки
ски-альпинизм
зимние олимпийские игры 2026
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020348577_0:256:960:796_1920x0_80_0_0_dc41007ffbd968f8dfaea90d08276c1e.jpg
https://ria.ru/20260216/skandaly-olimpiady-2074787323.html
https://ria.ru/20260216/devushki-olimpiada-2074720730.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794398344_60:251:819:1010_100x100_80_0_0_68d50792629a24261fa340b3c1963efb.jpg
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794398344_60:251:819:1010_100x100_80_0_0_68d50792629a24261fa340b3c1963efb.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020348577_0:95:960:815_1920x0_80_0_0_88967ffaa197dd952b2aa5601835faf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ски-альпинизм, зимние олимпийские игры 2026, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт
Лыжные гонки, Ски-альпинизм, Зимние Олимпийские игры 2026, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт

Русский атлет идет за медалью Олимпиады с лозунгом Аршавина: порвет всех?

© Фото : Telegram-канал Никиты ФилипповаРоссийский ски-альпинист Никита Филиппов
Российский ски-альпинист Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Telegram-канал Никиты Филиппова
Читать в
MaxДзен
Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Российский спортсмен может завоевать первую медаль на Олимпиаде. РИА Новости Спорт рассказывает о новой дисциплине Игр, где у нас весьма неплохие перспективы на награду.

Переобулся в воздухе и победил

Ски-альпинизм как отдельный вид спорта берет начало из 90-х годов. "Скимо", как его часто называют, используя первые буквы англоязычного названия, это по-настоящему гремучая смесь лыжных гонок, горных лыж и бега по пересеченной местности. В ски-альпинизме есть несколько дисциплин, но на Олимпийских играх соревнования пройдут только в спринте и смешанной эстафете.
Именно спринт привлечет особое внимание российских болельщиков, потому что на старт выйдет Никита Филиппов. Соревнования проходят по тому же принципу, что и в лыжных гонках, но без квалификации: четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Все дело в том, что в стартовом протоколе всего 18 человек.
© Фото : Олимпийский комитет России20-кратный чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов занял девятое место в спринтерском зачете по итогам сезона-2024/25 Кубка мира
20-кратный чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов занял девятое место в спринтерском зачете по итогам сезона-2024/25 Кубка мира - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Олимпийский комитет России
20-кратный чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов занял девятое место в спринтерском зачете по итогам сезона-2024/25 Кубка мира
Каждый забег состоит из нескольких частей и длится в среднем около трех с половиной минут. Шесть спортсменов стартуют в подъем на лыжах (они многим схожи с горными), на которые крепятся специальные камусы – приспособления, предотвращающие проскальзывание лыж. На определенной отсечке лыжи снимаются, а забег продолжается на ногах. Далее – очередной пит-стоп и вторая лыжная часть. После достижения высшей точки трассы следует горнолыжный спуск.
Любители лыжных гонок не раз видели, как спортсмены могут потерять уйму времени при переобувании между классической и коньковой частями во время скиатлона. Тут принцип такой же, но умение быстро скинуть и убрать лыжи или камус часто играют ключевое значение. Именно мелкая моторика рук в условиях сильнейшего стресса и нагрузки может стать решающим фактором в борьбе за медали.
Фигуристка Каори Сакамото - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Истерика украинцев, пьянки и дефицит презервативов: скандалы Олимпиады-2026
16 февраля, 19:35

"Знаю, что выиграю"

Филиппов стал первым из 13 россиян, отобравшихся на Олимпийские игры-2026. Никита родился на Камчатке в 2002-м, в том же году состоялся первый в истории чемпионат мира по ски-альпинизму. Начинал с карате, затем переквалифицировался на лыжные гонки и биатлон. Его неизменный тренер – отец, Алексей Филиппов.
В составе сборной России Никита с 2017 года. В 2020-м уже вошел в шестерку сильнейших на юношеской зимней Олимпиаде в Лозанне. Буквально за несколько лет из подающего надежды юниора превратился в настоящего лидера.
В интервью Forbes он признавался, что в начале карьеры даже не думал о том, что скимо войдет в программу Олимпийских игр: "Я пришел не за этим. Мне больше нравилась история вокруг ски-альпинизма - свобода движения в горах. Меня зацепило это с самого детства, поэтому после моих первых сборов и международных соревнований я полностью ушел в скимо. Так что Олимпиада для меня стала очень приятным бонусом".
© РИА Новости / Андрей ВаренковУчастник соревнований по ски-альпинизму
Участник соревнований по ски-альпинизму - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Андрей Варенков
Участник соревнований по ски-альпинизму
Конкурентов на внутренней арене у Филиппова нет давно: "Знаю, что выиграю". В его активе уже 23 золота чемпионата России. При этом и перед стартом на Олимпиаде он не испытывает никакого излишнего волнения. "Не думаю, что буду ощущать груз ответственности, - подчеркнул Филиппов в интервью "Спорт-Экспрессу". - Как говорил один спортсмен: "Ваши ожидания — это ваши проблемы". Поэтому я просто буду делать свое дело".
Последние старты Кубка мира показали: Филиппов действительно является претендентом на медаль. 15 января он стал третьим по итогам спринта на этапе во французском Куршевеле. А спустя две недели замкнул первую тройку на этапе в испанском Бой-Тауле. Оба раза опередить его смогли лишь испанец Ориоль Кардона и француз Тибо Ансельме. Судя по всему, и на Играх борьба за медали может развернуться внутри этой тройки.
Доротея Вирер - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Живая легенда и красавица-сноубордистка: они стали украшением Олимпиады!
16 февраля, 15:31
 
Лыжные гонкиСки-альпинизмЗимние Олимпийские игры 2026Авторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Нефтехимик
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Латвия
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ювентус
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Аталанта
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала