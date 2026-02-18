Русский атлет идет за медалью Олимпиады с лозунгом Аршавина: порвет всех?

Российский спортсмен может завоевать первую медаль на Олимпиаде. РИА Новости Спорт рассказывает о новой дисциплине Игр, где у нас весьма неплохие перспективы на награду.

Переобулся в воздухе и победил

Ски-альпинизм как отдельный вид спорта берет начало из 90-х годов. "Скимо", как его часто называют, используя первые буквы англоязычного названия, это по-настоящему гремучая смесь лыжных гонок, горных лыж и бега по пересеченной местности. В ски-альпинизме есть несколько дисциплин, но на Олимпийских играх соревнования пройдут только в спринте и смешанной эстафете.

Именно спринт привлечет особое внимание российских болельщиков, потому что на старт выйдет Никита Филиппов. Соревнования проходят по тому же принципу, что и в лыжных гонках, но без квалификации: четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Все дело в том, что в стартовом протоколе всего 18 человек.

© Фото : Олимпийский комитет России 20-кратный чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов занял девятое место в спринтерском зачете по итогам сезона-2024/25 Кубка мира © Фото : Олимпийский комитет России 20-кратный чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов занял девятое место в спринтерском зачете по итогам сезона-2024/25 Кубка мира

Каждый забег состоит из нескольких частей и длится в среднем около трех с половиной минут. Шесть спортсменов стартуют в подъем на лыжах (они многим схожи с горными), на которые крепятся специальные камусы – приспособления, предотвращающие проскальзывание лыж. На определенной отсечке лыжи снимаются, а забег продолжается на ногах. Далее – очередной пит-стоп и вторая лыжная часть. После достижения высшей точки трассы следует горнолыжный спуск.

Любители лыжных гонок не раз видели, как спортсмены могут потерять уйму времени при переобувании между классической и коньковой частями во время скиатлона. Тут принцип такой же, но умение быстро скинуть и убрать лыжи или камус часто играют ключевое значение. Именно мелкая моторика рук в условиях сильнейшего стресса и нагрузки может стать решающим фактором в борьбе за медали.

"Знаю, что выиграю"

Филиппов стал первым из 13 россиян, отобравшихся на Олимпийские игры-2026. Никита родился на Камчатке в 2002-м, в том же году состоялся первый в истории чемпионат мира по ски-альпинизму. Начинал с карате, затем переквалифицировался на лыжные гонки и биатлон. Его неизменный тренер – отец, Алексей Филиппов.

В составе сборной России Никита с 2017 года. В 2020-м уже вошел в шестерку сильнейших на юношеской зимней Олимпиаде в Лозанне. Буквально за несколько лет из подающего надежды юниора превратился в настоящего лидера.

В интервью Forbes он признавался, что в начале карьеры даже не думал о том, что скимо войдет в программу Олимпийских игр: "Я пришел не за этим. Мне больше нравилась история вокруг ски-альпинизма - свобода движения в горах. Меня зацепило это с самого детства, поэтому после моих первых сборов и международных соревнований я полностью ушел в скимо. Так что Олимпиада для меня стала очень приятным бонусом".

Конкурентов на внутренней арене у Филиппова нет давно: "Знаю, что выиграю". В его активе уже 23 золота чемпионата России. При этом и перед стартом на Олимпиаде он не испытывает никакого излишнего волнения. "Не думаю, что буду ощущать груз ответственности, - подчеркнул Филиппов в интервью "Спорт-Экспрессу". - Как говорил один спортсмен: "Ваши ожидания — это ваши проблемы". Поэтому я просто буду делать свое дело".