18.02.2026
16:54 18.02.2026
Дегтярев рассказал о составе российской делегации на Паралимпиаде в Италии
Сборная России будет представлена на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии делегацией из 23 человек, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Дегтярев рассказал о составе российской делегации на Паралимпиаде в Италии

Дегтярев: в состав делегации России на Паралимпиаде в Италии войдут 23 человека

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сборная России будет представлена на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии делегацией из 23 человек, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Ранее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил РИА Новости, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года.
"Делегация России на ПИ-2026 составит 23 человека. Россияне выступят в горнолыжном спорте, лыжных гонках и сноуборде. В командных и игровых видах наши атлеты не будут представлены, так как в керлинге на колясках и хоккее-следж был пропущен весь квалификационный период. Павел Алексеевич рассказал, что некоторые спортсмены уже вылетели в Италию для прохождения подготовки на месте", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Русский атлет идет за медалью Олимпиады с лозунгом Аршавина: порвет всех?
Спорт Россия Италия Милан Михаил Дегтярев Паралимпийский комитет России (ПКР) Паралимпийские игры
 
