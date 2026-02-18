https://ria.ru/20260218/degtjarev-2075257840.html
Дегтярев рассказал о составе российской делегации на Паралимпиаде в Италии
Дегтярев рассказал о составе российской делегации на Паралимпиаде в Италии - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Дегтярев рассказал о составе российской делегации на Паралимпиаде в Италии
Сборная России будет представлена на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии делегацией из 23 человек, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T16:54:00+03:00
2026-02-18T16:54:00+03:00
2026-02-18T16:54:00+03:00
спорт
россия
италия
милан
михаил дегтярев
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/99645/41/996454116_376:0:2971:1460_1920x0_80_0_0_51e46382bbf30f8958b6f07e5b5dd914.jpg
https://ria.ru/20260218/filippov-2075045959.html
россия
италия
милан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/99645/41/996454116_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_d02a712f1026fa0123aa9e2a358c2933.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, италия, милан, михаил дегтярев, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Россия, Италия, Милан, Михаил Дегтярев, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Дегтярев рассказал о составе российской делегации на Паралимпиаде в Италии
Дегтярев: в состав делегации России на Паралимпиаде в Италии войдут 23 человека