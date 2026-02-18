https://ria.ru/20260218/chempionka-2075253965.html
Американская горнолыжница стала трехкратной олимпийской чемпионкой
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин стала победительницей в слаломе на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
спорт
