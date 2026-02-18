Рейтинг@Mail.ru
Американская горнолыжница стала трехкратной олимпийской чемпионкой - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/chempionka-2075253965.html
Американская горнолыжница стала трехкратной олимпийской чемпионкой
Американская горнолыжница стала трехкратной олимпийской чемпионкой - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Американская горнолыжница стала трехкратной олимпийской чемпионкой
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин стала победительницей в слаломе на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T16:45:00+03:00
2026-02-18T16:45:00+03:00
спорт
микаэла шиффрин
зимние олимпийские игры 2026
микаэла шиффрин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857237262_0:111:2363:1440_1920x0_80_0_0_0e3ef8f555f90a0f0713637f1096b6b1.jpg
https://ria.ru/20260218/sobaka-2075171699.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857237262_0:0:2363:1773_1920x0_80_0_0_f6fba6960b529bb24a384c4a16b0eb40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, микаэла шиффрин, зимние олимпийские игры 2026, микаэла шиффрин
Спорт, Микаэла Шиффрин, Зимние Олимпийские игры 2026, Микаэла Шиффрин
Американская горнолыжница стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Американская горнолыжница Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМикаэла Шиффрин
Микаэла Шиффрин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Микаэла Шиффрин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин стала победительницей в слаломе на Олимпийских играх в Италии.
По итогам двух попыток ее время составило 1 минуту 39,10 секунды. Второй стала швейцарка Камий Раст (1.40,60), третьей - шведка Анна Свенн Ларссон (1.40,81).
Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой. До этого американка побеждала в слаломе на Играх в Сочи и в гигантском слаломе в Пхёнчхане, где также завоевала серебро в комбинации. Также на счету 30-летней спортсменки восемь побед на чемпионатах мира.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Собака выбежала на лыжную трассу во время квалификации женского командного спринта на Олимпийских играх в Италии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Собака выбежала на лыжную трассу во время квалификации на Олимпиаде
Вчера, 12:47
 
СпортМикаэла ШиффринЗимние Олимпийские игры 2026Микаэла Шиффрин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Марожан
    А. Рублев
    24
    66
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Чехия
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Спартак Москва
    6
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    СКА
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Ньюкасл
    1
    6
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Интер М
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Атлетико Мадрид
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Комо
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Арсенал
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала