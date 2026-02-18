https://ria.ru/20260218/biatlon-2075278859.html
Французские биатлонистки завоевали золото в эстафете на Олимпиаде
Биатлонистки сборной Франции завоевали золотые медали в эстафете 4 по 6 км на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
спорт, италия, франция, жюлия симон, анна магнуссон, эльвира эберг, зимние олимпийские игры 2026
