Французские биатлонистки завоевали золото в эстафете на Олимпиаде
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
18:03 18.02.2026
Французские биатлонистки завоевали золото в эстафете на Олимпиаде
Французские биатлонистки завоевали золото в эстафете на Олимпиаде
Биатлонистки сборной Франции завоевали золотые медали в эстафете 4 по 6 км на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
спорт, италия, франция, жюлия симон, анна магнуссон, эльвира эберг, зимние олимпийские игры 2026
Биатлон, Спорт, Италия, Франция, Жюлия Симон, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Зимние Олимпийские игры 2026
Французские биатлонистки завоевали золото в эстафете на Олимпиаде

Французские биатлонистки с отрывом почти в минуту выиграли эстафету на Олимпиаде

Биатлонисты на тренировке перед соревнованиями чемпионата мира по биатлону
Биатлонисты на тренировке перед соревнованиями чемпионата мира по биатлону
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Биатлонисты на тренировке перед соревнованиями чемпионата мира по биатлону. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Биатлонистки сборной Франции завоевали золотые медали в эстафете 4 по 6 км на Олимпийских играх в Италии.
Камилла Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлья Симон показали результат 1 час 10 минут 22,7 секунды, по ходу гонки уйдя на один штрафной круг и потратив шесть дополнительных патронов. Симон финишировала с флагом страны.
На второй строчке расположились шведки Линн Гестблом, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг и Ханна Эберг (отставание - 51,3 секунды; один штрафной круг; семь дополнительных патронов). Третьими стали норвежки Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Марен Киркейде (+1.07,6; семь дополнительных патронов).
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
СМИ: немецкие биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде
16 февраля, 11:48
 
БиатлонСпортИталияФранцияЖюлия СимонАнна МагнуссонЭльвира ЭбергЗимние Олимпийские игры 2026
 
