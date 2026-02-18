https://ria.ru/20260218/bendi-2075319489.html
"Водник" обыграл "Волгу" в матче чемпионата России по бенди
"Водник" обыграл "Волгу" в матче чемпионата России по бенди
Архангельский "Водник" одержал победу над ульяновской "Волгой" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
