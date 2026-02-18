Рейтинг@Mail.ru
"Водник" обыграл "Волгу" в матче чемпионата России по бенди
18.02.2026
"Водник" обыграл "Волгу" в матче чемпионата России по бенди
"Водник" обыграл "Волгу" в матче чемпионата России по бенди
Архангельский "Водник" одержал победу над ульяновской "Волгой" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Архангельский "Водник" одержал победу над ульяновской "Волгой" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Архангельске завершилась со счетом 6:3 в пользу "Водника". В составе победителей пента-триком отметился Евгений Дергаев (10, 24, 43, 54 и 78-я минуты), мяч также забросил Илья Насекин (32). У "Волги" отличились Султан Сырачев (47), Евгений Мельников (60) и Вадим Краснов (70).
"Водник", набрав 44 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. "Волга" с 24 баллами располагается на девятой строчке.
Результаты других матчей дня:
"Саяны" (Абакан) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 3:15;
"СКА - Уральский трубник" (Первоуральск) - "Енисей" (Красноярск) - 2:3;
"Динамо" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 4:10.
"СКА-Нефтяник" разгромил "Сибсельмаш" в матче чемпионата России по бенди
14 февраля
