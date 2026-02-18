Рейтинг@Mail.ru
Бразильский нападающий перешел в "Балтику"
Футбол
 
17:11 18.02.2026
Бразильский нападающий перешел в "Балтику"
Бразильский нападающий перешел в "Балтику"
Калининградская "Балтика" объявила в своем Telegram-канале о переходе бразильского нападающего Дерека Ласерды из бразильского клуба "Куяба" на правах аренды. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Бразильский нападающий перешел в "Балтику"

Бразильский футболист Ласерда перешел из "Куябы" в "Балтику"

Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Калининградская "Балтика" объявила в своем Telegram-канале о переходе бразильского нападающего Дерека Ласерды из бразильского клуба "Куяба" на правах аренды.
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и предусматривает право выкупа.
Также "Балтика" отдала в аренду бразильского форварда Алекса Фернандеса в узбекистанский клуб "Навбахор" до конца 2026 года.
Ласерде 26 лет. Ранее он также выступал за бразильские "Резенди", "Спорт Ресифи", португальские "Академику", "Морейренсе" и испанскую "Понферрадину". В прошлом сезоне Ласерде забил шесть мячей в 17 матчах бразильской Серии А.
