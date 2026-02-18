https://ria.ru/20260218/baltika-2075262293.html
Бразильский нападающий перешел в "Балтику"
Бразильский нападающий перешел в "Балтику" - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Бразильский нападающий перешел в "Балтику"
Калининградская "Балтика" объявила в своем Telegram-канале о переходе бразильского нападающего Дерека Ласерды из бразильского клуба "Куяба" на правах аренды. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T17:11:00+03:00
2026-02-18T17:11:00+03:00
2026-02-18T17:43:00+03:00
футбол
алекс фернандес (03.06.2002)
балтика
спорт
бразильская серия а
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775672444_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_827e14c3d3341252c9e0e6b89bc54781.jpg
https://ria.ru/20260217/bakaev-2074926858.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775672444_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_fc269eca4a0005e8e51e99c89285ad9c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алекс фернандес (03.06.2002), балтика, спорт, бразильская серия а
Футбол, Алекс Фернандес (03.06.2002), Балтика, Спорт, Бразильская Серия А
Бразильский нападающий перешел в "Балтику"
Бразильский футболист Ласерда перешел из "Куябы" в "Балтику"