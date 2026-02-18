Рейтинг@Mail.ru
Российским олимпийцам пообещали iPhone на фоне скандала со смартфонами - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
21:11 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/ayfony-2075318097.html
Российским олимпийцам пообещали iPhone на фоне скандала со смартфонами
Российским олимпийцам пообещали iPhone на фоне скандала со смартфонами
Российским олимпийцам пообещали iPhone на фоне скандала со смартфонами
Российский оператор связи "Билайн" выразил желание подарить участникам сборной России на олимпийских играх 2026 по iPhone 17 Pro. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T21:11:00+03:00
2026-02-18T21:11:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
вокруг спорта
https://ria.ru/20260218/olimpiada-2075307219.html
2026
1920
1920
true
зимние олимпийские игры 2026, вокруг спорта
Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта
Российским олимпийцам пообещали iPhone на фоне скандала со смартфонами

Российским атлетам подарят новые iPhone на фоне скандала со смартфонами на ОИ

© AP Photo / Luca BrunoОлимпийские кольца в Италии
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Luca Bruno
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский оператор связи "Билайн" выразил желание подарить участникам сборной России на олимпийских играх 2026 по iPhone 17 Pro.
Ранее один из южнокорейских брендов - спонсор Олимпиады представил эксклюзивный смартфон-раскладушку Samsung для участников зимних Игр в Италии. Однако ски-альпинист Никита Филиппов сообщил, что российским спортсменам такие гаджеты не подарили.
"Нам очень не понравилась новость о несправедливом отношении к российским спортсменам на Олимпиаде. Мы хотим подарить каждому участнику сборной России на ОИ-2026 по смартфону Apple iPhone 17 Pro", - написал оператор в своем Telegram-канале.
"Коллеги из @olympic_russia, помогите нам связаться с нашими атлетами, пожалуйста", - добавили в компании.
Ранее с инициативой подарить смартфоны российским олимпийцам выступила ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.
Презервативы в Олимпийской деревне на Олимпийских играх в Италии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Гусарские привез": российские атлеты высмеяли нехватку презервативов на ОИ
Вчера, 20:40
 
Зимние Олимпийские игры 2026Вокруг спорта
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
