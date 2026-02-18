https://ria.ru/20260218/ayfony-2075318097.html
Российским олимпийцам пообещали iPhone на фоне скандала со смартфонами
Российский оператор связи "Билайн" выразил желание подарить участникам сборной России на олимпийских играх 2026 по iPhone 17 Pro. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский оператор связи "Билайн" выразил желание подарить участникам сборной России на олимпийских играх 2026 по iPhone 17 Pro.
Ранее один из южнокорейских брендов - спонсор Олимпиады представил эксклюзивный смартфон-раскладушку Samsung для участников зимних Игр в Италии. Однако ски-альпинист Никита Филиппов сообщил, что российским спортсменам такие гаджеты не подарили.
"Нам очень не понравилась новость о несправедливом отношении к российским спортсменам на Олимпиаде. Мы хотим подарить каждому участнику сборной России на ОИ-2026 по смартфону Apple iPhone 17 Pro", - написал оператор в своем Telegram-канале.
"Коллеги из @olympic_russia, помогите нам связаться с нашими атлетами, пожалуйста", - добавили в компании.
Ранее с инициативой подарить смартфоны российским олимпийцам выступила ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.