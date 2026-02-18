Рейтинг@Mail.ru
Авербух назвал условие, при котором Петросян выиграет Олимпиаду
Фигурное катание
Фигурное катание
 
21:13 18.02.2026
Авербух назвал условие, при котором Петросян выиграет Олимпиаду
Авербух назвал условие, при котором Петросян выиграет Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Авербух назвал условие, при котором Петросян выиграет Олимпиаду
Российская фигуристка Аделия Петросян сможет выиграть золото Олимпийских игр в Италии при условии исполнения четверного прыжка и чистого проката произвольной... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
зимние олимпийские игры 2026, аделия петросян, илья авербух
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Аделия Петросян, Илья Авербух
Авербух назвал условие, при котором Петросян выиграет Олимпиаду

Авербух назвал четверной прыжок условием, при котором Петросян выиграет ОИ

© РИА Новости / Александр Гальперин
Гала-шоу И. Авербуха "Ледниковый период. Снова вместе"
Гала-шоу И. Авербуха Ледниковый период. Снова вместе - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян сможет выиграть золото Олимпийских игр в Италии при условии исполнения четверного прыжка и чистого проката произвольной программы, заявил РИА Новости вице-чемпион Игр-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.
В среду стало известно, что Петросян не заявила четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде. Заявка не является обязательной к выполнению. Накануне, в короткой программе, россиянка стала пятой, набрав 72,89 балла. Промежуточное первое место занимает японка Ами Накаи (78,71).
«
"Мало ли, что заявлено. Уверен, что Аделия пойдет на четверной, потому что без этого рассчитывать на медаль будет достаточно сложно. С четверным и чистой программой она имеет все шансы выиграть золото", - сказал Авербух.
Ранее в среду источник РИА Новости сообщил, что Петросян отрабатывала четверные прыжки. Так, в тренировочном прогоне она зашла на четверной тулуп, но упала, после не став использовать элементы ультра-си. После проката под музыку произвольной программы 18-летняя фигуристка исполнила два чистых четверных тулупа, один - в каскаде с двойным тулупом.
"Думаю, четверной прыжок однозначно позволит ей бороться за медали. Мы видели, что лидеры могут ошибаться. Все в руках Аделии, отрыв досягаемый. Без четверного прыжка можно только рассчитывать на то, что остальные будут ошибаться", - добавил собеседник агентства.
Фигуристки представят произвольную программу в четверг, 19 февраля.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Русского фигуриста не позвали на гала-вечер Игр. Кто запретил Гуменника?
Вчера, 20:55
 
Фигурное катаниеЗимние Олимпийские игры 2026Аделия ПетросянИлья Авербух
 
