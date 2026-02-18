Авербух назвал условие, при котором Петросян выиграет Олимпиаду

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян сможет выиграть золото Олимпийских игр в Италии при условии исполнения четверного прыжка и чистого проката произвольной программы, заявил РИА Новости вице-чемпион Игр-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.

В среду стало известно, что Петросян не заявила четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде. Заявка не является обязательной к выполнению. Накануне, в короткой программе, россиянка стала пятой, набрав 72,89 балла. Промежуточное первое место занимает японка Ами Накаи (78,71).

« "Мало ли, что заявлено. Уверен, что Аделия пойдет на четверной, потому что без этого рассчитывать на медаль будет достаточно сложно. С четверным и чистой программой она имеет все шансы выиграть золото", - сказал Авербух.

Ранее в среду источник РИА Новости сообщил, что Петросян отрабатывала четверные прыжки. Так, в тренировочном прогоне она зашла на четверной тулуп, но упала, после не став использовать элементы ультра-си. После проката под музыку произвольной программы 18-летняя фигуристка исполнила два чистых четверных тулупа, один - в каскаде с двойным тулупом.

"Думаю, четверной прыжок однозначно позволит ей бороться за медали. Мы видели, что лидеры могут ошибаться. Все в руках Аделии, отрыв досягаемый. Без четверного прыжка можно только рассчитывать на то, что остальные будут ошибаться", - добавил собеседник агентства.