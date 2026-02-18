https://ria.ru/20260218/andreeva-2075188416.html
Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае
Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T13:26:00+03:00
2026-02-18T13:26:00+03:00
2026-02-18T13:26:00+03:00
теннис
спорт
мирра андреева
аманда анисимова
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883349710_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_94e684b94070a7a6b623e32d40e070a7.jpg
https://ria.ru/20260217/tennis-2075076039.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883349710_129:0:1373:933_1920x0_80_0_0_a923c6770227914f145096506e21f30d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, мирра андреева, аманда анисимова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Мирра Андреева, Аманда Анисимова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае