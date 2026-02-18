Рейтинг@Mail.ru
Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае
Теннис
 
13:26 18.02.2026
Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае
Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае
спорт, мирра андреева, аманда анисимова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Мирра Андреева, Аманда Анисимова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае

Российская теннисистка Мирра Андреева
Российская теннисистка Мирра Андреева
пресс-служба Уимблдона
Российская теннисистка Мирра Андреева. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
В матче третьего раунда седьмая ракетка мира Андреева обыграла румынку Жаклин Кристиан (39-я ракетка мира) со счетом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.
Следующей соперницей 18-летней россиянки на турнире в Дубае станет американка Аманда Анисимова (6).
Рублев вышел во второй круг турнира в Дохе
Рублев вышел во второй круг турнира в Дохе
17 февраля, 23:14
 
